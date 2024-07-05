Okullar ne zaman açılacak? MEB 1. sınıflar için uyum eğitimi ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı. MEB okulların açılma tarihi merak ediliyor. 1. Sınıf öğrencilerinin uyum sürecinin ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Peki, Okullar ne zaman açılacak? MEB 1. sınıflar için uyum eğitimi ne zaman?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2024-2025 Eğitim yılı 9 Eylül'de başlayacak.

1. SINIFLAR OKULA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.