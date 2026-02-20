Haberler

Okulda cıva zehirlenmesi! Öğrenciler hastaneye kaldırıldı

Okulda cıva zehirlenmesi! Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da bir ortaokulda cıva zehirlenmesi şüphesiyle birçok öğrenci rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'da bir ortaokulda yaşanan olay endişe yarattı. Cıva zehirlenmesi şüphesi üzerine çok sayıda öğrencinin rahatsızlandığı bildirildi.

ÖĞRENCİLER HASTANEYE KALDIRILDI

Durumun fark edilmesi üzerine bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk müdahaleleri yapılan öğrenciler tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

ÖLÇÜM YAPILACAK

Olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin inceleme başlatılırken, ekiplerin okulda detaylı ölçüm ve değerlendirme yaptığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor

Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Yasak aşk' iddiasında yeni perde! Skandalı ortaya çıkaran genç kıza ahlaksız teklif

Skandalı ortaya çıkaran genç kıza ahlaksız teklif! Anne aracı olmuş
Hamuru ayak altında çiğneyen işletmeye gereği yapıldı

Hamuru ayak altında çiğneyen işletmeye gereği yapıldı
Ünlü NBA yıldızı camide ibadet ederken görüntülendi

Ramazanın ilk günü soluğu camide aldı
İsmail Hacıoğlu'ndan çok konuşulacak ifade: Parayı posta kutusuna bırakarak maddeyi temin ediyordum

Hacıoğlu'ndan çok konuşulacak ifade! Maddeyi böyle temin ediyormuş
'Yasak aşk' iddiasında yeni perde! Skandalı ortaya çıkaran genç kıza ahlaksız teklif

Skandalı ortaya çıkaran genç kıza ahlaksız teklif! Anne aracı olmuş
Çakmak gazı faciası! Bomba gibi patladı: Ben yandım, başkası yanmasın

Çakmak gazı faciası! Bomba gibi patladı: Ben yandım, başkası yanmasın
Ramazanın uğrak noktasında maddiyat tartışması: Abdest almak için para isteniyor

Ramazanın uğrak noktasında büyük ayıp: Abdest için para isteniyor