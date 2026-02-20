Okulda cıva zehirlenmesi! Öğrenciler hastaneye kaldırıldı

Diyarbakır'da bir ortaokulda yaşanan olay endişe yarattı. Cıva zehirlenmesi şüphesi üzerine çok sayıda öğrencinin rahatsızlandığı bildirildi.

ÖĞRENCİLER HASTANEYE KALDIRILDI

Durumun fark edilmesi üzerine bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk müdahaleleri yapılan öğrenciler tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

ÖLÇÜM YAPILACAK

Olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin inceleme başlatılırken, ekiplerin okulda detaylı ölçüm ve değerlendirme yaptığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı