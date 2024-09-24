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Okul 30 bin temizlik personeli alımı ne zaman, şartları ne?

Okul 30 bin temizlik personeli alımı ne zaman, şartları ne?
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Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla okulların temizlik sorunu en büyük tartışmalardan biri haline gelmişti. Temizlik personeli eksikliği nedeniyle okul yönetimleri, velilerden eleman istihdam etmek için maddi destek talep etmeye başlamıştı. Peki, Okul 30 bin temizlik personeli alımı ne zaman, şartları ne?

Okulların temizliğine ilişkin başlayan tartışmaların ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmada sona gelindi. 30 bin kişilik kadronun açıldığı alan için maaş ve çalışma şartları belirlendi. İşte detaylar. Okul 30 bin temizlik personeli alımı ne zaman, şartları ne?

OKUL 30 BİN TEMİZLİK PERSONELİ ALIMI NE ZAMAN, ŞARTLARI NE?

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla okulların temizlik sorunu en büyük tartışmalardan biri haline gelmişti. Temizlik personeli eksikliği nedeniyle okul yönetimleri, velilerden eleman istihdam etmek için maddi destek talep etmeye başlamıştı. İş gücü uyum programı kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'na 120 bin kişilik bir kontenjan ayrılmıştı. Bu programa kabul edilenler haftada 3 gün çalışacaktı. Söz konusu kadroda verilecek ücret az bulunduğu için programa başvurular sınırlı kaldı.

Okullarda yaşanan bu krizin ardından gözlerin çevrildiği Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Eylül tarihini işaret ederek 30 bin personelin alınarak sorunun çözüleceğini aktarmıştı. Bu konuda ek kontenjan sağlanmasıyla sorun çözüme kavuşturuluyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

CNN Türk'ün haberine göre; okulların temizliği için 120 bin kontenjana ek olarak 6 ay süre ile 30 bin kişilik kontenjan tahsis edildi. İş gücü uyum programı kapsamının haricinde yeni 30 bin kişilik kontenjana başvuracak olanlar haftada 5 gün çalışacak. Aylık asgari ücret alacaklar ancak işe gelmedikleri her gün için günlük 667 lira maaşlarından kesinti olacak.

BAŞVURULAR 3 GÜN SÜRECEK

Başvuruların 23 Eylül itibariyle başlaması bekleniyor. Başvurular e-Devlet, ALO 170 ve hizmet birimleri üzerinden alınacak ve 3 gün sürecek.

30 BİN KİŞİLİK KADROYA KİMLER BAŞVURABİLECEK?

30 bin kişilik kadroya başvuracak olanların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 yaşı tamamlamış olması, emekli ve malul aylığı almaması gerekiyor. Bu kişilerin öğrenci olmaması, başka bir yerde sigortalı olmaması, işe devam edilen süre boyunca adres kayıt sistemine göre aynı adreste ikamet etmesi, İŞKUR'a da kayıtlı olması gerekiyor.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI: 30 BİN ATAMA TAHSİS ETTİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İşgücü Uyum Programı kapsamında okullara alınacak 30 bin temizlik personeline ilişkin, "30 bin kontenjanı Milli Eğitim Bakanlığı'mıza (MEB) tahsis ettik, şartları MEB yapacak. 30 bin kontenjanı biz Milli Eğitim Bakanlığı'na verdik. Koşulları zaten valiliklerimiz ile iş birliği içinde belirliyorlar" dedi.

Bakan Işıkhan, İşgücü Uyum Programı katılımcılarına günlük 566 lira ödenmesiyle ilgili de "Ücretin artırılması noktasında çalışma içerisindeyiz" diye konuştu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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