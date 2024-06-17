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Oktay Kaynarca ne dedi? Oktay Kaynarca katıldığı programda ne söyledi?

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Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın katıldığı bir programda yaptığı açıklamalar merak ediliyor. Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin final yapmasıyla ATV ekranlarında Alan isimli yarışma programını sunmaya başlayan Oktay Kaynarca, katıldığı Biz Bize programında yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekti.

Oktay Kaynarca ne dedi? Oktay Kaynarca katıldığı programda ne söyledi? Oktay Kaynarca, "Ben şehir milliyetçiliğini sevmem. Ülke milliyetçiliğini severim. Ben Türkiyeliyim. Memleketimle guru duyuyorum. Baba topraklarımız burası. Türkiye milliyetçisiyim. Bunu bile yanlış anlayarak tepki gösterenler oluyor" dedi. Ünlü ismin sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

OKTAY KAYNARCA NE DEDİ?

Oktay Kaynarca katıldığı bir programda, "Ben şehir milliyetçiliğini sevmem. Ülke milliyetçiliğini severim. Ben Türkiyeliyim. Memleketimle guru duyuyorum. Baba topraklarımız burası. Türkiye milliyetçisiyim. Bunu bile yanlış anlayarak tepki gösterenler oluyor" dedi.

Oktay Kaynarca ne dedi? Oktay Kaynarca katıldığı programda ne söyledi?

Oktay Kaynarca ne dedi? Oktay Kaynarca katıldığı programda ne söyledi?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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