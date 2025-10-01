Türkiye siyasetinin tartışmalı isimlerinden Ökkeş Şendiller hayatını kaybetti. 19. Dönem Kahramanmaraş Milletvekilliği yapmış olan Şendiller'in yaşamı ve Maraş Katliamı davasındaki yargılanma süreci uzun yıllar gündemi meşgul etmişti. Peki, Ökkeş Şendiller kimdir, kaç yaşındaydı? Ökkeş Şendiller öldü mü, neden öldü? Ökkeş Şendiller'in ölümüne ve hayatına dair tüm detaylar haberimizde...

ÖKKEŞ ŞENDİLLER KİMDİR?

Ökkeş Şendiller, Türkiye siyasetinin tartışmalı isimlerinden biri olarak öne çıkmış, 19. Dönem Kahramanmaraş Milletvekilliği yapmış bir siyasetçiydi. Özellikle Maraş Katliamı davasındaki sanıklığıyla uzun yıllar gündemde kalan Şendiller, 68 yaşında hayatını kaybetti. Siyasi geçmişi, eğitim hayatı ve Maraş Katliamı ile ilişkisi nedeniyle hem yerel hem de ulusal medyada sıkça yer bulmuş bir isimdi.

ÖKKEŞ ŞENDİLLER KAÇ YAŞINDAYDI?

Ökkeş Şendiller, 1956 yılında Kahramanmaraş'ın Kuzucak köyünde dünyaya geldi. 2025 yılında Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 68 yaşında hayatını kaybetti. Ölümü, hem siyasi çevrelerde hem de Maraş Katliamı davasının takipçileri arasında geniş yankı uyandırdı. Şendiller'in yaşamı boyunca hem eğitim hem de siyasi kariyerinde iz bırakan olaylar, onun hafızalarda kalmasını sağladı.

ÖKKEŞ ŞENDİLLER NERELİ?

Ökkeş Şendiller, Kahramanmaraş'ın Kuzucak köyünde doğdu. Eğitim hayatına da doğduğu şehirde başlayan Şendiller, ilkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Kahramanmaraş'ta tamamladı. Ardından Gaziantep Eğitim Enstitüsü Matematik Bölümünde öğrenim görmeye başladı ve daha sonra Konya Selçuk Eğitim Enstitüsü'nde eğitim hayatını sürdürdü. Şendiller'in doğduğu ve büyüdüğü şehir olan Kahramanmaraş, hem onun hayatında hem de siyasi kimliğinde önemli bir rol oynadı.

ÖKKEŞ ŞENDİLLER HANGİ PARTİLİ?

Ökkeş Şendiller'in siyasi hayatı, Türkiye'de özellikle sağ partilerle ilişkilendirilen bir çizgide ilerledi. 19. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili olarak meclise giren Şendiller, temsil ettiği dönem boyunca siyasi etkinliğiyle dikkat çekti. Ancak siyasi kariyerinin en çok tartışıldığı nokta, Maraş Katliamı davasındaki sanıklığıydı. Bu süreç, Şendiller'in hem partisi hem de seçmen nezdinde itibarının tartışmalı olmasına yol açtı.

ÖKKEŞ ŞENDİLLER ÖLDÜ MÜ?

Evet, Ökkeş Şendiller 68 yaşında Ankara'da hayatını kaybetti. Bir süredir hastanede tedavi görmekte olan Şendiller'in ölümü, özellikle Maraş Katliamı davasının takipçileri ve siyasi çevrelerde büyük yankı buldu. Ölümü sonrası medya, onun hem siyasi geçmişini hem de hukuki süreçlerini yeniden gündeme taşıdı.

ÖKKEŞ ŞENDİLLER NEDEN ÖLDÜ?

Ökkeş Şendiller'in ölüm nedeni resmi kaynaklarda açıklanmasa da uzun süredir Ankara'da tedavi gördüğü biliniyor. Yaşamının son yıllarında sağlık sorunlarıyla mücadele eden Şendiller, bu süreçte hastanede kalmış ve sonunda hayatını kaybetmiştir. Ölümü, hem yakın çevresi hem de siyasi çevreler için önemli bir kayıp olarak değerlendirildi.

ÖKKEŞ ŞENDİLLER VE MARAŞ KATLİAMI DAVASI

1978 yılında yaşanan ve resmi rakamlara göre 120 kişinin hayatını kaybettiği Maraş Katliamı, Türkiye tarihinin en trajik olaylarından biridir. Ökkeş Şendiller, o dönemde Ökkeş Kenger adıyla bir numaralı sanık olarak yargılandı. Olay sırasında sinemaya bomba atarak halkı galeyana getirmekle suçlanan Şendiller, yargılama sürecinde tutuklandı ancak 12 Eylül 1980 darbesinden kısa süre önce serbest bırakıldı. Dava sonunda beraat eden Şendiller, bu süreçten sonra soyadını "Şendiller" olarak değiştirdi.

Maraş Katliamı davasındaki yargı süreci, Şendiller'in hayatında hem kişisel hem de siyasi olarak belirleyici bir dönüm noktası oldu. Bu dava, onun hem Türkiye kamuoyundaki tanınırlığını artırdı hem de uzun yıllar tartışmalı bir figür olarak anılmasına neden oldu.