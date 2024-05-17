OKBS 2024 BURSLULUK SINAV SONUCU GÖRÜNTÜLEME! Sonuçlar ne zaman açıklanacak? #9997

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ( İokbs ) sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından nisan ayında tamamlanan sınavın sonuçları, 17 Mayıs 2024 tarihinde açıklanması planlanmıştı. 5, 6, 7, 8. sınıf ile hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerini kapsayan 2024 İOKBS sonuçlarının ne zaman ve nasıl açıklanacağı merak konusu. İOKBS 2024 BURSLULUK SINAV SONUCU GÖRÜNTÜLEME! Sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

İOKBS BURSLULUK SINAV SONUCU AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan duyuru sonrasında, 2023-2024 bursluluk sınavı sonuç tarihi açıklandı. Buna göre, 2024 İOKBS sınav sonuçları 17 Mayıs 2024 tarihinde ilan edilecek. Sınav sonuçlarının öğle saatlerinde açıklanması bekleniyor.

SONUÇLAR NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

İOKBS sonuçları, http://www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenilebilecek. Okul müdürlükleri, öğrenci velisinin istemesi durumunda "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecek. Bu yöntemle öğrenciler ve veliler sonuçları kolayca erişebilecekler.

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, belirli işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır:

Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.