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Okay Memiş kimdir? MGK Genel Sekreteri Okay Memiş kaç yaşında, nereli?

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Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliği görevine Okay Memiş getirildi. Daha önce Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı olarak görev yapan Okay Memiş'in yeni görevi büyük ilgi uyandırdı. Peki, Okay Memiş kimdir ve kariyerinde hangi önemli görevleri üstlendi?

MGK Genel Sekreteri olarak atanan Okay Memiş'in hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Özellikle kamu yönetimindeki tecrübesi ve afet yönetimindeki rolü, onun yeni görevine nasıl bir katkı sunacağı konusunda gündemdeki sorular arasında yer alıyor. Okay Memiş kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

OKAY MEMİŞ KİMDİR?

Okay Memiş, 1970 yılında Giresun'un Piraziz ilçesinde doğmuştur. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1992'de Ordu Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak göreve başlamış, ardından Sarıyahşi (Aksaray), Genç (Bingöl) ve Orta (Çankırı) ilçelerinde kaymakamlık yapmıştır. 2002-2013 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nde şube müdürü, daire başkanı ve genel müdür yardımcısı olarak görev almıştır. Kısa bir süre İçişleri Bakanlığı'nda hukuk müşaviri olarak çalıştıktan sonra, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda başdanışmanlık yapmıştır. 2016-2018 yılları arasında Gümüşhane Valiliği, 2018-2023 yılları arasında ise Erzurum Valiliği görevlerinde bulunmuştur. 11 Ağustos 2023'te Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı olarak atanmış ve bu görevi sürdürürken, 4 Şubat 2025 tarihinde Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliği'ne atanmıştır. İyi derecede İngilizce bilen Memiş, evli ve iki çocuk babasıdır.

AFAD BAŞKANI MEMİŞ, MGK SEKRETERLİĞİNE ATANDI

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla çok sayıda atama kararı yayımlandı. Buna göre Afet ve Acil Durum Yönetimi ( Afad ) Başkanı Okay Memiş, MGK Genel Sekreterliğine getirildi. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ise AFAD Başkanı olarak atandı.

Okay Memiş kimdir? MGK Genel Sekreteri Okay Memiş kaç yaşında, nereli?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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