İddialara göre, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, geçtiğimiz günlerde baş başa bir akşam yemeğinde görüntülendi. Özellikle Saraçoğlu'nun kısa süre önce Mert Ramazan Demir ile ayrılması ve Buruk'un da 17 yıllık evliliğini sonlandırması, "Okan Buruk ve Afra Saraçoğlu sevgili mi?" söylentilerini güçlendirdi. Peki, Okan Buruk ve Afra Saraçoğlu sevgili mi?

OKAN BURUK VE AFRA SARAÇOĞLU SEVGİLİ Mİ?

Afra Saraçoğlu bu söylentilere kayıtsız kalmadı. Yakın zamanda yaptığı imaj değişikliğiyle dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu, hakkında çıkan aşk iddialarına sert bir dille tepki gösterdi. Basın mensuplarının konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Saraçoğlu, "Çıkan haberlerden haberim yok, ne uyduruyorsanız siz uyduruyorsunuz. Öyle bir şey yok," diyerek gündeme gelen iddiaları kesin bir dille yalanladı.

OKAN BURUK İDDİALARA NE CEVAP VERDİ?

Okan Buruk'a yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Buruk bu aşk iddialarını kesin bir dille reddediyor ve yakın çevresine "Böyle bir şey mümkün değil, beni güldürüyorlar" diyerek söylentilere itibar etmediğini dile getiriyor. Afra Saraçoğlu ile Galataport'ta baş başa yemekte görüntülenmeleri sosyal medyada büyük yankı uyandırsa da, olayın perde arkası oldukça farklıydı. Meğer Saraçoğlu'nun dizisinin yapımcısı Onur Güvenatam, Buruk'un yakın arkadaşıymış. Yani aynı masada bulunmaları tamamen ortak dostluk ilişkisine dayanıyordu. Sosyal medya yine bildiğimiz gibi: bir kareyle aşk yazıyor, açıklamayla kurgu dağılıyor.