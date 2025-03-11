Oğuzhan Alpdoğan neden grev yapıyor? Oğuzhan Alpdoğan grevde mi?

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Tbir fabrikada, toplu sözleşme görüşmelerinde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle işçiler greve çıktı. İşçiler, yüzde 80 zam talep ederken, işveren yüzde 8 zam teklif etti. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamayınca, işçiler üretimi durdurdu ve fabrika önünde grev halayı çekti. Oğuzhan Alpdoğan neden grev yapıyor?

OĞUZHAN ALPDOĞAN NEDEN GREV YAPIYOR?

"Ne anlatıyon be abla, gözünü seveyim be abi" sözleriyle tanınan sosyal medya fenomeni Oğuzhan Alpdoğan, 8 yıl boyunca çalıştığı fabrikadaki greve desteğe gitti. "Geldiği yeri unutmadı" yorumları yapılan fenomen işçilerin çektiği grev halayına da katıldı.

Greve giden fabrikada, 8 yıl önce sosyal medyada içerikleriyle tanınan Oğuzhan Alpdoğan'ın da çalıştığı ortaya çıktı. Çektiği işçi videoları ile birçok kişi tarafından oldukça samimi bulunan Alpdoğan, eski iş arkadaşlarını yalnız bırakmadı. Arkadaşlarına destek veren Alpdoğan'da işçilerin çektiği grev halayına katıldı.