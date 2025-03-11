Oğuzhan Alpdoğan kaç yaşında, nereli? 2 Şubat 1993 doğumlu olan sosyal medya fenomeni aslen Ağrılı, Kocaeli İzmit doğumludur. Oğuzhan Alpdoğan ne iş yapıyor? Bir dönem inşaat ve demir çelik sektöründe çalışan Alpdoğan, bugün sosyal medyada fenomen olarak tanınıyor. Peki, Oğuzhan Alpdoğan'ın boyu, mesleği ve özel hayatı hakkında bilinmeyenler neler? Oğuzhan Alpdoğan kimdir? Oğuzhan Alpdoğan kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

OĞUZHAN ALPDOĞAN KİMDİR?

Oğuzhan Alpdoğan, 2 Şubat 1993 tarihinde Kocaeli'nin İzmit ilçesinde doğmuştur. Aslen Ağrılı olan Alpdoğan, sosyal medya fenomeni olmadan önce babasıyla birlikte inşaat sektöründe alçı boya işleri yapmış, ardından 7 yıl boyunca bir demir çelik fabrikasında çalışmıştır.

Sosyal medyada paylaştığı eğlenceli ve esprili videolarıyla tanınan Alpdoğan, özellikle "Ne anlatıyon be abla, gözünü seveyim be abi" sözüyle geniş bir kitleye ulaşmıştır. Instagram'da 1,5 milyon takipçiye sahip olan fenomen, oyunculuk eğitimi almamış olmasına rağmen doğal ve samimi tavırlarıyla dikkat çekmektedir.

30 yaşında olan Oğuzhan Alpdoğan, 1,92 metre boyundadır ve bekar olduğu bilinmektedir. Sosyal medya platformlarında aktif olarak içerik üretmeye devam eden Alpdoğan'ın Instagram hesabı "@oguzhanalpdogan41" kullanıcı adıyla bulunmaktadır.