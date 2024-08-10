Oğuzhan Alpdoğan kimdir, kaç yaşında? Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Alpdoğan'ın Instagramı neden kapatıldı?

Oğuzhan Alpdoğan'ın Instagramı neden kapatıldı? Sosyal medyada paylaştığı videolarla tanınan Oğuzhan Alpdoğan, son günlerde merak edilen isimler arasında yer alıyor. Oyunculuk eğitimi olmamasına rağmen, videolarıyla beğeni toplayan Alpdoğan, olumlu yorumlar almayı sürdürüyor. Son olarak, Instagram erişim engelinin kaldırılmasının ardından, Alpdoğan hesabının kapandığını duyurdu. Peki, Oğuzhan Alpdoğan kimdir, kaç yaşında ve nerelidir?

OĞUZHAN ALPDOĞAN KİMDİR?

1993 yılında İzmit'te dünyaya gelen Oğuzhan Alpdoğan, sosyal medya fenomeni olmadan önce farklı işlerde çalıştı. İlk olarak babasıyla birlikte inşaat sektöründe alçı boya işlerinde yer alan Alpdoğan, ardından 7 yıl boyunca bir demir çelik fabrikasında çalıştı. Instagram'da 1,5 milyon takipçisi bulunan Alpdoğan, özellikle "Ne anlatıyon be abla, gözünü seveyim be abi" sözüyle geniş kitlelerce tanındı. Komik video içerikleriyle dikkat çeken 30 yaşındaki Alpdoğan'ın evli olmadığı biliniyor.