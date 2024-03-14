Oğuz Arslan kimdir? CHP Balıkesir Kepsut Belediye Başkan Adayı Oğuz Arslan kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Balıkesir Kepsut Belediye Başkan adayı ise Oğuz Arslan. Oğuz Arslan kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

OĞUZ ARSLAN KİMDİR?

Arslan, evli ve üç çocuk babasıdır. İlk olarak, 1997 yılında Balıkesir Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu İnşaat Bölümü'nden mezun oldu. Ardından, 2002 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü'nden Ziraat Yüksek Mühendisi unvanıyla mezun oldu.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.