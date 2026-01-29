'Öğretmeni küçük yaştaki öğrencisini dudağından öptü' iddiası bambaşka çıktı

Alışveriş merkezinde çekilen ve bir kadın ile küçük yaştaki çocuğun dudak dudağa poz verdikleri anlar kısa sürede yayıldı. Görüntülerdeki genç kadının öğretmen, yanındaki çocuğun ise öğrencisi olduğu iddiası kullanıcılar arasında büyük tepkiye yol açtı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, yaşananların istismar olabileceğini öne sürerek yetkililere ihbarda bulundu.

GÖZALTINA ALINDI, GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

İhbarlar üzerine gözaltına alınan genç kadın, emniyette geçirdiği gecenin ardından savcılığa sevk edildi. Savcılıkta verdiği ifadenin ardından serbest bırakılan kadının, görüntülerdeki çocuğun annesi olduğu netlik kazandı.

"ÖĞRETMEN DEĞİL, ANNESİYİM"

TikTok hesabı incelendiğinde, genç kadının çocuğuyla birlikte düzenli olarak paylaşımlar yaptığı ve öğretmen olmadığı belirlendi. Yanlış yorumlanan görüntüler nedeniyle ağır bir sosyal medya linciyle karşı karşıya kalan anne, yaşadıklarını anlatmak için video çekti.

"GÖRÜNTÜLER RIZAM DIŞINDA PAYLAŞILDI"

Anne, sosyal medyada dolaşıma sokulan videonun kendi izni olmadan paylaşıldığını belirterek, hem kendisinin hem de çocuğunun ciddi şekilde mağdur edildiğini ifade etti. Yaşananlar sonrası psikolojik olarak zor günler geçirdiklerini dile getirdi.