Öğretmen ataması sözlü sınav yerleri açıklandı mı? Öğretmen ataması sözlü sınav yerleri nasıl öğrenilir?

2024 öğretmen ataması sözlü sınav yerleri açıklandı. Adaylar, sözlü sınav yerlerini e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla öğrenebilirler. Daha fazla bilgi için MEB'in resmi duyurularını takip edebilir veya e-Devlet üzerinden sorgulama yapabilirsini.

ÖĞRETMEN ATAMASI SÖZLÜ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanı 10 Haziran Pazartesi (bugün) duyurulacak.

ÖĞRETMEN ATAMASINDA SÖZLÜ SINAVLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

20 Bin öğretmen atamasında sözlü sınavlar 1 Temmuz 2024 tarihinde başlayacak.