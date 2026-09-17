Haberler

Piyasalar nefesini tuttu! Bakan Şimşek başkanlığındaki kritik toplantı başladı

Piyasalar nefesini tuttu! Bakan Şimşek başkanlığındaki kritik toplantı başladı
Güncelleme:
+45 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Finansal İstikrar Komitesi, finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında saat 08.00'de toplandı. Komitenin üç gün arayla ikinci kez bir araya gelmesi dikkat çekerken, piyasaların gözü toplantının ardından ekonomi yönetiminden gelecek açıklamalara çevrildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının dün duyurduğu Finansal İstikrar Komitesi toplantısı başladı. Bakanlık, 16 Eylül 2026 tarihli açıklamasında toplantının bugün gerçekleştirileceğini bildirmişti.

Bakanlığın duyurusunda, "Finansal İstikrar Komitesi (FİK), finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek başkanlığında yarın (17.09.2026) saat 08.00'de toplanacaktır." ifadelerine yer verilmişti.

Şimşek başkanlığında saat 08.00'de başlayan toplantı devam ederken, finansal piyasalardaki son gelişmeler masaya yatırılıyor.

PİYASALARIN GÖZÜ TOPLANTIDAN ÇIKACAK MESAJLARDA

Finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere gerçekleştirilen kritik toplantı yakından takip ediliyor. Piyasaların gözü, toplantının tamamlanmasının ardından ekonomi yönetiminden gelecek açıklamalara ve verilecek mesajlara çevrildi.

KOMİTE 14 EYLÜL'DE DE TOPLANMIŞTI

Finansal İstikrar Komitesi, 14 Eylül'de de Mehmet Şimşek başkanlığında bir toplantı gerçekleştirmişti. Söz konusu toplantıda dünya ve Türkiye'nin makroekonomik görünümü ile finansal piyasalardaki güncel gelişmeler kapsamlı şekilde ele alınmıştı.

Bakanlık, toplantının ardından finansal istikrarın korunmasına yönelik çalışmaların bütüncül bir yaklaşımla sürdürüldüğünü bildirmişti. Böylece Komite, yalnızca üç gün sonra finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere yeniden bir araya geldi.

22 MAYIS'TA DA PİYASALAR MASAYA YATIRILMIŞTI

Komite, 22 Mayıs'taki toplantısında ise yurt içi ve yurt dışındaki gelişmelerin finansal piyasalara muhtemel etkilerini ve alınabilecek tedbirleri değerlendirmişti.

Toplantının ardından yapılan açıklamada, finansal piyasalardaki gelişmelerin yakından izlenmeye devam edileceği belirtilmişti.

FİNANSAL İSTİKRAR KOMİTESİ'NDE KİMLER VAR?

Mevzuata göre Finansal İstikrar Komitesi; Hazine ve Maliye Bakanı başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) başkanlarından oluşuyor.

Komitenin temel amacı, finansal sistemdeki kırılganlıkların belirlenmesi ve sistemik risklerin yönetilmesinde ilgili kurumlar arasında iş birliği ve eşgüdüm sağlanması.

Kaynak: Haberler.com
Trump'ın seçtiği isimden ters köşe! İlk faiz hamlesi beklentinin tam tersi

Trump'a bu gece uyku yok! En büyük darbeyi kendi seçtiği isimden yedi
Trabzonspor’da Galatasaray maçı öncesi sevindiren gelişme

Trabzonspor’da Galatasaray maçı öncesi sevindiren gelişme
Rusya'da silahların gölgesinde seçim! Sandıklar evlerin kapısına götürüldü

Yok böyle seçim!
Zabıta denetimde fark etti! Zincir marketin kapısına mühür vuruldu

Dev zincir markette pes dedirten tespit! Kapısına mühür vuruldu
Haberler.com
2000

Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıibrahimhantas:

çıkan sonuç tabana yayıcaz zengine dokunmayacaz

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Vatandaşta poposunu tuttu. yakıta gelen zamlardan dolayı benzin tabancasının hortumu baş tarafa değil kıç tarafa doğru gelmeye başladı.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOsman Aslan:

Bu gidişle bizde bir gün toplanacağız o zaman...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Kadıköy de miting yapmak için 100 sivil vatandaş toplanıyorsa, 300 polis onları çembere alıyor. Kuş bile uçurtmuyorlar.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıMehmet Akyürek:

bu şimşekten medet uman varmı ?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hiç acımaları yok! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin

Hiç acımaları yok! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
Fed kararı piyasayı sarstı! Altında ibre bir anda tersine döndü

Piyasalar yangın yeri! Altında ibre bir anda tersine döndü
Trump: ABD'de faizi süratle düşürün

Sürpriz faiz kararı Trump'ı çıldırttı! Dakikalar sonra talimatı verdi
Pitbull korkusu site sakinlerini bezdirdi! Ailelerin yardım istediği kaymakama saldırı kamerada

Ailelerin yardım istediği kaymakama saldırı kamerada
Dünya Kupası'nın son kurbanı Leroy Sane

Korktuğu başına geldi!
Bruno Genesio'dan Beşiktaş için ses getiren itiraf: Kulaklarım 2-3 gün ağrıdı

Beşiktaş taraftarı için söyledikleri bomba: Kulaklarım...
Dün gece maç izlemek için TRT'yi açanlar şoke oldu

Dün gece maç izlemek için TRT'yi açanlar şoke oldu
Demet Akalın'a konserinde taciz şoku: Her tarafımı elledi ya

Ünlü şarkıcı konserinde kabusu yaşadı: Her tarafımı elledi ya
Hindistan, donanma gemilerinin çarpışması nedeniyle Pakistan'a nota verdi

Hindistan, donanma gemilerinin çarpışması nedeniyle Pakistan'a nota verdi