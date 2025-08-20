Öğrenci belgesi özellikle burs başvuruları, indirimli ulaşım kartları, askerlik tecili ve kamu işlemleri gibi alanlarda sıkça istenen bu belge, artık dijital kanallardan kolayca temin edilebiliyor. Öğrenci belgesi ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. Öğrenci belgesi nasıl alınır? E-Devlet ve okul üzerinden adım adım başvuru süreci!

E-DEVLET ÜZERİNDEN ÖĞRENCİ BELGESİ ALMA

Türkiye'de öğrenci belgesi almak için en yaygın ve pratik yöntemlerden biri e-Devlet Kapısı üzerinden başvuru yapmaktır. T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle giriş yapıldıktan sonra:

Arama çubuğuna "Öğrenci Belgesi Sorgulama" yazılır. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ya da Yükseköğretim Kurulu (YÖK) sistemine kayıtlı öğrenciler, aktif öğrenim durumlarını gösteren belgelerini birkaç saniye içinde görüntüleyebilir. İlgili belge PDF formatında indirilebilir ya da e-Devlet üzerinden resmi kurumlara doğrulama kodu ile sunulabilir.

OKULDAN ÖĞRENCİ BELGESİ NASIL ALINIR?

Eğer belge üzerinde ıslak imza veya mühür gerekiyorsa ya da e-Devlet sistemi üzerinden belgeye ulaşılamıyorsa, öğrenci belgesi doğrudan eğitim kurumu üzerinden de alınabilir. Bunun için:

Öğrenci işleri birimine dilekçe ile başvurulması gerekir.

Bazı üniversitelerde bu başvuru online öğrenci bilgi sistemi (OBS) üzerinden yapılabilir.

Belge genellikle aynı gün içerisinde hazırlanır ve teslim edilir.

ÖĞRENCİ BELGESİ NEREDE GEREKİR?