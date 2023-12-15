Oğlunun istismar ettiği iddialarıyla gündeme bomba gibi düşen Ender Saraç, avukatları aracılığıyla açıklama yaptı. Metinde, "Müvekkilimin evladı savcılık makamına başvurarak dile getirdiği tüm hususların gerçek dışı olduğunu, esasen müvekkilin dikkatini çekmek ve belki de boşanma kararından vazgeçirmek amacıyla dile getirdiğini annesi eşliğinde beyan etmiştir" ifadeleri yer aldı.

Oğlunu istismar ettiği iddia edilen Ender Saraç cephesinden yeni açıklama: Evladım tüm hususların gerçek dışı olduğunu savcılığa bildirdi

8. sınıfa giden oğlunu istismar ettiği iddiasıyla ve bir erkekle duşta görüntülendiği video ile gündeme gelen Ender Saraç cephesinden açıklama geldi. Saraç'ın avukatı tarafından yapılan açıklamada "Müvekkilimin gözünden sakındığı evladı dün itibarıyla savcılık makamına başvurarak; müvekkil aleyhine dile getirdiği tüm hususların gerçek dışı olduğunu, esasen müvekkilin dikkatini çekmek ve belki de boşanma kararından vazgeçirmek amacıyla dile getirdiğini annesi eşliğinde beyan etmiştir" denildi.

OĞLU İSTİSMAR EDİLDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Çıktığı televizyon programlarıyla ünlenen doktor Ender Saraç'ın çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. 8. sınıfa giden çocuğun okuldaki rehber öğretmenine anlattıkları kamuoyuna yansırken, Saraç olayın boşanma aşamasındaki eşinin bir tezgahı olduğunu ifade etmiş sosyal medyaya servis edilen bir erkekle duşta olduğu görüntülerin de montaj olduğunu belirtmişti.

"EVLADI İDDİALARININ GERÇEK DIŞI OLDUĞUNU BEYAN ETTİ"

Geçtiğimiz hafta gündeme bomba gibi düşen olayın ardından yeni bir gelişme daha yaşandı. Saraç'ın avukatları tarafından yapılan açıklamada, çocuğun savcılıkta bahsettiği hususların gerçek dışı olduğunu beyan ettiği ifade edildi.

İşte o açıklama: