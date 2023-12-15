Üye Girişi
Haberler

Oğlunu istismar ettiği iddia edilen Ender Saraç cephesinden yeni açıklama: Evladım tüm hususların gerçek dışı olduğunu savcılığa bildirdi

Güncelleme:
Abone Ol

Oğlunun istismar ettiği iddialarıyla gündeme bomba gibi düşen Ender Saraç, avukatları aracılığıyla açıklama yaptı. Metinde, "Müvekkilimin evladı savcılık makamına başvurarak dile getirdiği tüm hususların gerçek dışı olduğunu, esasen müvekkilin dikkatini çekmek ve belki de boşanma kararından vazgeçirmek amacıyla dile getirdiğini annesi eşliğinde beyan etmiştir" ifadeleri yer aldı.

8. sınıfa giden oğlunu istismar ettiği iddiasıyla ve bir erkekle duşta görüntülendiği video ile gündeme gelen Ender Saraç cephesinden açıklama geldi. Saraç'ın avukatı tarafından yapılan açıklamada "Müvekkilimin gözünden sakındığı evladı dün itibarıyla savcılık makamına başvurarak; müvekkil aleyhine dile getirdiği tüm hususların gerçek dışı olduğunu, esasen müvekkilin dikkatini çekmek ve belki de boşanma kararından vazgeçirmek amacıyla dile getirdiğini annesi eşliğinde beyan etmiştir" denildi.

OĞLU İSTİSMAR EDİLDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Çıktığı televizyon programlarıyla ünlenen doktor Ender Saraç'ın çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. 8. sınıfa giden çocuğun okuldaki rehber öğretmenine anlattıkları kamuoyuna yansırken, Saraç olayın boşanma aşamasındaki eşinin bir tezgahı olduğunu ifade etmiş sosyal medyaya servis edilen bir erkekle duşta olduğu görüntülerin de montaj olduğunu belirtmişti.

"EVLADI İDDİALARININ GERÇEK DIŞI OLDUĞUNU BEYAN ETTİ"

Geçtiğimiz hafta gündeme bomba gibi düşen olayın ardından yeni bir gelişme daha yaşandı. Saraç'ın avukatları tarafından yapılan açıklamada, çocuğun savcılıkta bahsettiği hususların gerçek dışı olduğunu beyan ettiği ifade edildi.

İşte o açıklama:

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Haberler.com - Hukuk

Benan Saraç Ender Saraç Hukuk Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER: 15 Aralık Bim'e gelecek olan ürünler neler? Bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Kızılcık Şerbeti YENİ BÖLÜM (43. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Arka Sokaklar YENİ BÖLÜM (654. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (15 ARALIK CUMA) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 15 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 15 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Okulların kapanmasına kaç gün var? SAYAÇ 13 ARALIK | Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? 15 Aralık'ta İzmir, İstanbul ve Ankara'da Deprem Oldu mu? AFAD ve Kandilli'den Son Dakika Deprem Verileri Ankaragücü ceza aldı mı? MKE Ankaragücü ne cezası aldı, neden? CUMA MESAJLARI 2023: En iyi, kısa, anlamlı cuma mesajları! İnstagram, Facebook cuma mesajları! Ayetli, resimli cuma mesajları! CUMA MESAJLARI 2023| Güzel, anlamlı ve yazılı Cuma mesajları resimli ,dualı! Hayırlı cumalar ve cuma akşamı sözleri! FACEBOOK CUMA MESAJLARI: En güzel, kısa, resimli Cuma mesajları! Facebook'ta paylaşılabilecek Cuma mesajları 2023! CUMA MESAJLARI 2023| En güzel Cuma mesajları resimli, dualı, duygusal! Yeni günaydın ve cuma akşamı sözleri! FACEBOOK CUMA MESAJLARI: En güzel, kısa, resimli Cuma mesajları! Facebook'ta paylaşılabilecek Cuma mesajları 2023! Anlamlı ve güzel Cuma mesajları! öz, kısa, dualı ve ayetli Cuma sözleri nelerdir? Cuma mesajları 2023: Cuma mesajları yeni! Cuma mesajları, resimli Cuma mesajları! Kısa Cuma mesajları
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title