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ÖGG SONUÇLARI AÇIKLANDI! ÖGG sonuçları sorgulama ekranı linki

ÖGG SONUÇLARI AÇIKLANDI! ÖGG sonuçları sorgulama ekranı linki
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Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı, sınava giren adaylar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. ÖGG sınavına katılan adaylar, sınav sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanırken, sonuçların ne zaman ve nasıl açıklanacağına dair detaylar da merak konusu oluyor.

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları, sınava giren adaylar tarafından heyecanla bekleniyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ÖGG sınavlarının sonuçları, sınav tarihinden sonra belirlenen tarihlerde açıklanıyor ve adaylar sonuçlarını online olarak sorgulayabiliyor. Adaylar, ÖGG sınav sonuçlarına EGM'nin resmi internet sitesi veya Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın sonuç sorgulama ekranı üzerinden ulaşabiliyor. Peki, ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sonucu sorgulama ekranı!

ÖGG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖGG sonuçları henüz açıklanmadı.

ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖGG sınav sonuçları 8 Kasım 2024 tarihinde ilan edilecek. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, özel güvenlik temel ve yenileme eğitimi sınavının 20 Ekim'de yapıldı. ÖGG sınav soru ve cevapları da 22 Ekim itibarıyla erişime açıldı.

ÖGG SONUÇLARI AÇIKLANDI! ÖGG sonuçları sorgulama ekranı linki

ÖGG SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, ÖGG sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) resmi internet sitesi üzerinden ya da Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın sonuç sorgulama ekranından kontrol edebilecekler.

ÖGG SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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