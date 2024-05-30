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ÖGG sınavları ne zaman? 109. Dönem ÖGG sınavları kaç saat sürecek, sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

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109. Dönem ÖGG sınavları ne zaman? Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi Sınav Kılavuzu, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yayımlandı. Adaylar, 109. dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav giriş belgesini bekliyor. Peki, ÖGG sınavları ne zaman? 109. Dönem ÖGG sınavları kaç saat sürecek?

ÖGG sınavı için geri sayım başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü, Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi Sınavı'nı haziran ayında gerçekleştirecektir. ÖGG sınavları ne zaman? 109. Dönem ÖGG sınavları kaç saat sürecek, sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Detaylar haberimizdedir…

109. DÖNEM ÖGG SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

Başvurularını tamamlayan adaylar, 1-8 Haziran tarihleri arasında ÖGG sınav giriş belgelerine erişebilecek.

ÖGG SINAVI NE ZAMAN?

109. dönem ÖGG sınavı 29 Haziran'da gerçekleştirilecek.

ÖGG sınavları ne zaman? 109. Dönem ÖGG sınavları kaç saat sürecek, sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

ÖGG SINAVI KAÇ SAAT SÜRECEK?

Silahlı sınava girecek kursiyerler için (100 genel soru + 25 silah bilgisi) 150 dakika, silahsız sınava girecek kursiyerler için (100 genel soru) 120 dakika ve silah farkı sınavına girecek kursiyerler için (25 silah bilgisi) 30 dakika süre tanınacak. Ek süre verilmeyecek. Sınava giren adaylar ilk 30 dakika ve son 20 dakika içinde sınav salonunu terk edemeyecekler. ÖGG sınav soru ve cevapları 2 Temmuz'da yayınlanacak, 109. dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ise 19 Temmuz'da erişime açılacak.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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