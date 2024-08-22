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ÖGG sınavı ne zaman? 110. Dönem ÖGG sınavı kaç saat sürecek, sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

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110. Dönem ÖGG sınavları ne zaman? Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi Sınav Kılavuzu, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yayımlandı. Adaylar, 110. dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav giriş belgesini bekliyor. Peki, ÖGG sınavları ne zaman? 110. Dönem ÖGG sınavları kaç saat sürecek?

ÖGG sınavı için geri sayım başladı. ÖGG sınavları ne zaman, giriş belgesi yayınladı mı soruları sık sık araştırılıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitimi sınavına ilişkin giriş belgeleri, adaylarla ÖGNET sistemi üzerinden paylaşıldı. 110. Dönem ÖGG sınavı ne zaman, kaç saat sürecek? Detaylar haberimizdedir…

ÖGG SINAVI NE ZAMAN?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 110. dönem Özel Güvenlik sınavı, 25 Ağustos'ta saat 10:00'da gerçekleştirilecek. 26 Ağustos - 8 Eylül tarihleri arasında uygulamalı atış sınavı yapılacak ve atış puanları ÖGNET sistemine kaydedilecek.

ÖGG sınavı ne zaman? 110. Dönem ÖGG sınavı kaç saat sürecek, sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

110. DÖNEM ÖGG SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

110. Dönem ÖGG sınavının soru ve cevapları 27 Ağustos'ta adayların erişimine sunulacak. Sorulara yönelik itirazlar ise 27-29 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek.

ÖGG sınav sonuçları 13 Eylül'de ÖGNET üzerinden açıklanacak.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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