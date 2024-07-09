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ÖGG 109. DÖNEM SINAV SONUÇLARI TARİHİ | EGM Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi sınav sonuç tarihi ne zaman açıklanıyor?

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Özel Güvenlik sınavı ardından adaylar merakla sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyorlar. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Özel Güvenlik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, EGM Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi sınav sonuçları hangi gün açıklanacak, Temmuz ayının kaçında açıklanacak? sorularının cevaplarını haberin devamında bulabilirsiniz.

ÖGG 109.dönem sınav sonuçları bekleniyor. Haziran ayında düzenlenen 109. dönem ÖGG sınavının sonuçları ne zaman, Temmuz ayında mı açıklanacak?İşte, 109. dönem ÖGG sınav sonuç tarihi…

109. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI TARİHİ NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi sınavı sonuçları 19 Temmuz Cuma günüaçıklanacak. Sonuçlar https://www.egm.gov.tr/ozelguvenlik internet sitesinde açıklanacak.

ÖGG sınav sorularına itiraz sonuçları 12 Temmuz günü duyurulacak.

ÖGG 109. DÖNEM SINAV SONUÇLARI TARİHİ | EGM Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi sınav sonuç tarihi ne zaman açıklanıyor?

110. DÖNEM ÖGG SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

110. dönem ÖGG sınavları 25 Ağustos tarihinde uygulanması planlanıyor.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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