Gece boyunca Türkiye'nin önde gelen haber sitelerinde olağan dışı bir durum yaşandı. Oda TV, Haber Global, Aydınlık, Tv100 ve CNBC-E'ye yönelik siber saldırılar, internet kullanıcılarını ve medya dünyasını alarma geçirdi. Peki, Oda TV, Haber Global, Aydınlık, Tv100 ve CNBC-E hacklendi mi? Haber sitelerinde ne yayınlandı? Detaylar haberimizde...

ODA TV HACKLENDİ Mİ?

Oda TV, gece saatlerinde hacklenen siteler arasında yer aldı. Erişim sorunlarının yanı sıra, sitenin ana sayfasında Merhum Şeyh Said'in portresi ve metinler yer aldı. Saldırının ardından Oda TV teknik ekibi, sitenin güvenliğini sağlamak için hızlı bir müdahalede bulundu. Konuyla ilgili resmi açıklamalar, hem medya hem de kullanıcı güvenliği açısından büyük önem taşıyor.

HABER GLOBAL HACKLENDİ Mİ?

Haber Global de aynı gece saldırıya uğrayan bir diğer haber platformu oldu. Hackerlar, sitede özel portre ve mesajlar yayımlayarak dikkat çekti. Haber Global yetkilileri, saldırının kapsamını ve içerik değişikliklerini hızla analiz ederek gerekli önlemleri aldı. Bu olay, medya kuruluşlarının siber güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gündeme taşıdı.

AYDINLIK HACKLENDİ Mİ?

Aydınlık, gece gerçekleşen siber saldırının bir diğer hedefi olarak öne çıktı. Siteye giren hackerlar, ana sayfada içerik değişiklikleri yaparak belirli mesajları yayımladı. Aydınlık yetkilileri, olayın ardından sitenin yedeğini kullanarak normal yayına dönüş sağladı ve olayla ilgili inceleme başlattı. Bu durum, haber sitelerinin dijital güvenlik protokollerinin sürekli güncellenmesi gerekliliğini gösteriyor.

TV100 HACKLENDİ Mİ?

Tv100, hacker saldırısının etkilediği siteler arasında yer aldı. Saldırının ardından sitenin ana sayfasında bazı görsel ve metin değişiklikleri gözlendi. Tv100 teknik ekibi, siber saldırının kaynağını araştırmak için çalışmalara başladı. Bu tür saldırılar, haber sitelerinin hem içerik güvenliğini hem de kullanıcı bilgilerini koruma ihtiyacını gözler önüne seriyor.

CNBC-E HACKLENDİ Mİ?

CNBC-E de gece saatlerinde hacklenen sitelerden biri oldu. Saldırı sırasında sitenin belirli bölümlerinde portre ve mesajlar yayımlandı. CNBC-E yönetimi, olayın hemen ardından güvenlik protokollerini devreye sokarak normal yayına dönüş sağladı. Siber saldırılar, medya kuruluşlarının hem teknik hem de operasyonel olarak sürekli hazırlıklı olmasını gerektiriyor.