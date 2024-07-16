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OBP puanı nedir, ne işe yarar? OBP puanı nasıl hesaplanır?

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YKS 2024 sonuçlarının açıklanmasıyla adaylar, değerlendirme sürecinde önemli rol oynayan Ortaöğretim Başarı Puanının ne işe yaradığını, YKS puanına OBP puanının dahil olup olmadığını araştırıyor. Peki, OBP puanı nedir, ne işe yarar? OBP puanı nasıl hesaplanır? YKS puanına OBP dahil mi? sorularının cevabına haberin devamında ulaşabilirsiniz.

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP), lise mezunu adayların yükseköğrenim tercih sürecinde önemli rol oynayan bir kriterdir. Üniversite tercihleri sırasında öğrencilerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) puanlarına ek olarak dikkate alınan OBP puanı nedir, ne işe yarar? OBP puanı nasıl hesaplanır? YKS puanına OBP dahil mi? İşte, OBP puanı ile ilgili merak edilenler…

OBP PUANI NEDİR, NE İŞE YARAR?

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP), bir öğrencinin lise eğitimi boyunca elde ettiği akademik başarısının ölçüldüğü bir puandır. Bu puan, öğrencinin lise mezuniyeti sırasındaki akademik performansını yansıtır .Kısaca, OBP öğrencilerin lise başarılarının bir ölçüsü olarak kabul edilir ve yükseköğretim tercihlerinde önemli bir faktördür.

OBP ya da diğer adıyla okul puanının bu kadar önemli olmasının nedeni, öğrencilerin yükseköğretim kurumlarına yerleşme sürecinde kullanılmasıdır. Yükseköğretim tercihlerinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) puanlarına ek olarak OBP de değerlendirilir.

OBP PUANI NASIL HESAPLANIR?

Ortaöğretim bitirme notları, 250 ile 500 arasında değişen bir aralıkta Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülecektir. Diploma notu 100 üzerinden değerlendirilecek ve 5 ile çarpılarak OBP hesaplanacaktır. En düşük diploma notu olan 50 için OBP 250 olacakken, en yüksek diploma notu olan 100 için OBP 500 olacaktır. Diploma notu bildirilmeyen adaylar için ise diploma notu 50 olarak kabul edilecek ve buna göre OBP hesaplanacaktır. OBP hesaplamasında Türkiye genelinde standart bir işlem uygulanacak, okul bazında herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

OBP puanı nedir, ne işe yarar? OBP puanı nasıl hesaplanır?

YKS PUANINA OBP DAHİL Mİ?

ÖSYM'nin 2024 YKS kılavuzuna göre, her adayın Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP), 0,12 katsayısı ile çarpılarak YKS sınav puanlarına ekleniyor. Bu işlem sonucunda adayların yerleştirme puanları hesaplanıyor ve bu puanlar, adayların üniversite tercih sürecinde kullanılıyor. Yani, YKS sınav sonuçları içinde OBP de dikkate alınarak adayların yerleştirme puanları belirlendi.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Ortaöğretim Başarı Puanı Ösym Gündem Eğitim Haberler

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