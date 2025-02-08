O Ses Türkiye jüri üyesi Melike Şahin'in eşi kim? Melike Şahin ve eşi arasında kaç yaş var?

Başarılı müzik kariyeriyle olduğu kadar özel hayatıyla da merak edilen ünlü şarkıcı Melike Şahin, O Ses Türkiye jüri üyesi olarak seçilmesinin ardından dikkatleri üzerine topladı. Ünlü şarkıcının evli olup olmadığı, eşi ve özel hayatına dair detaylar hayranları tarafından sıkça aratılanlarda yer aldı.Peki, Melike Şahin'in eşi kim, ne iş yapıyor? Çift arasında kaç yaş farkı var? İşte, merak edilen tüm detaylar…

MELİKE ŞAHİN EVLİ Mİ, KİMİNLE EVLİ?

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Melike Şahin, uzun süredir birlikte olduğu Sedat Arpalık ile 2023 yılında dünyaevine girdi. Magazin gündeminde büyük ses getiren bu gelişme, hayranları tarafından büyük eleştiriye neden olurken Melike Şahin eşiyle arasındaki yaş farkı nedeniyle gelen eleştiriler karşısında sessizliğini koruyarak evliliği hakkında herhangi bir açıklama yapmamayı tercih etti.

Melike Şahin ve eşi

MELİKE ŞAHİN'İN EŞİ SEDAT ARPALIK KAÇ YAŞINDA?

Melike Şahin ile eşi Sedat Arpalık'ın aralarındaki yaş farkı, pek çok kişinin dikkatini çekmiş ve Sedat Arpalık'ın doğum tarihi ve yaşı merak konusu olmuştu. Sedat Arpalık'ın 40'lı yaşlarının başında olduğu tahmin edilirken çiftin arasında yaklaşık 10 yaş fark olduğu iddia ediliyor.

Melike Şahin ve eşi Sedat Arpalık

MELİKE ŞAHİN'İN EŞİ SEDAT ARPALIK KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

Kendisinin iş dünyasında faaliyet gösterdiği bilinmekle birlikte, hangi sektörde çalıştığı veya ne iş yaptığı konusunda net bir bilgi bulunmuyor. Ünlü sanatçı Melike Şahin'in eşi olarak tanınan Sedat Arpalık, özellikle özel hayatını ve iş yaşamını sosyal medyadan uzak tutmayı tercih ediyor.

Melike Şahin ve eşi Sedat Arpalık