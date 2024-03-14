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Nurullah Savaş kimdir? MHP Manisa Selendi Belediye Başkan Adayı Nurullah Savaş kaç yaşında, nereli?

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MHP Manisa Selendi Belediye Başkan Adayı Nurullah Savaş kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Nurullah Savaş kimdir? MHP Manisa Selendi Belediye Başkan Adayı Nurullah Savaş kaç yaşında, nereli?

Nurullah Savaş kimdir? MHP Manisa Selendi Belediye Başkan Adayı Nurullah Savaş kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Manisa Selendi Belediye Başkan Adayı Nurullah Savaş kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Nurullah Savaş kimdir? MHP Manisa Selendi Belediye Başkan Adayı Nurullah Savaş nereli? Detaylar haberimizdedir…

NURULLAH SAVAŞ KİMDİR?

Nurullah Savaş 4 Eylül 1970 yılında doğdu. İlkokulu Ortabağ'da, ortaokulu Salihli 50. Yıl Ortaokulunda, lise öğrenimini Uşak Atatürk Lisesinde tamamladı. 1993 yılında Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun oldu.

Savaş,1 Nisan 1994- 31 Temmuz l995 tarihleri arasında 237. Dönem Yedek Subay olarak Askerlik görevini tamamladı. 1996 Yılı Şubat ayında Selendi'de serbest Eczacılığa başladı. Evli ve iki çocuğu vardır. Nurullah Savaş, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimlerde MHP Manisa Selendi Belediye Başkan Adayı oldu.

Nurullah Savaş, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde MHP Manisa Selendi Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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