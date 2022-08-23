Birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alan Nursel Ergin hamile mi? Sorusunu sizler için yanıtladık. Peki Nursel Ergin hamile mi? Gelinim mutfakta sunucusu Nursel Ergin kimdir?

Gelinim mutfakta programında yaptığı sunuculuk ile tanıdığımız Nursel Ergin, birçok kişi tarafından merak ediliyor. Son zamanlarda sıkça duyulan iddialara göre Nursel Ergin'in hamile olup olmadığı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki Nursel Ergin hamile mi? Gelinim mutfakta sunucusu Nursel Ergin kimdir?

NURSEL ERGİN HAMİLE Mİ?

Gelinim mutfakta programının bu haftaki sunucusu olarak tanımakta olduğumuz Nursel Ergin, bu konuya dair henüz bir açıklamada bulunmadı.

NURSEL ERGİN KİMDİR?

Nursel Ergin, 30 Temmuz 1980'de İstanbul'da doğdu. Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü Çınar adında bir kızı oldu. Nursel Ergin, "Var mısın Yok musun?" adlı yarışmayla tanınmıştır. Nursel Ergin yarışmanın ardından Cam Kırıkları adlı dizide Suna karakterine hayat vermiştir. Diziden sonra, Mutfağım adlı yemek programıyla seyircilerle buluştu. Yemek programlarıyla dikkat çeken Nursel Ergin, 2015 yılında Nursel'in Mutfağı adlı yemek programının sunuculuğunu üstlendi.