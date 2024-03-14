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Nurişen Koçak kimdir? MHP Konya Emirgazi Belediye Başkan Adayı Nurişen Koçak kaç yaşında, nereli?

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MHP Konya Emirgazi Belediye Başkan Adayı Nurişen Koçak kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Nurişen Koçak kimdir? MHP Konya Emirgazi Belediye Başkan Adayı Nurişen Koçak kaç yaşında, nereli?

Nurişen Koçak kimdir? MHP Konya Emirgazi Belediye Başkan Adayı Nurişen Koçak kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Konya Emirgazi Belediye Başkan Adayı Nurişen Koçak kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Nurişen Koçak kimdir? MHP Konya Emirgazi Belediye Başkan Adayı Nurişen Koçak nereli? Detaylar haberimizdedir…

NURİŞEN KOÇAK KİMDİR?

Nurişen Koçak, 1973 yılında Emirgazi'de dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu Emirgazi'de tamamladıktan sonra lise eğitimini Ereğli İvriz Öğretmen Lisesi'nde aldı. Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ni 1997 yılında başarıyla bitirdi. 16 yıl boyunca Emirgazi ve çevresinde serbest veterinerlik yaptı. Askerlik görevini Samsun Sahra Sıhhiye Okulu'nda tamamladı. 2014 yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden başkan seçildi ve 5 yıl bu görevi başarıyla sürdürdü. 2019'daki mahalli idareler seçimlerinde tekrar Belediye Başkanlığına aday olarak seçildi ve yeniden göreve geldi. Nurişen Koçak, evli ve 2 kız ile 2 erkek çocuk babasıdır.

Nurişen Koçak, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde MHP Konya Emirgazi Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Milliyetçi Hareket Partisi Nurişen Koçak Emirgazi Konya Gündem Politika Haberler

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