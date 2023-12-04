Nuri Köşkdere kimdir, nereli ve kaç yaşında olduğu merak edilirken AK Parti Belediye Meclis Üyesi Nuri Köşkdere neden istifa ettiği gündeme geliyor. Ünlü futbolcuları dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan banka müdürü Seçil Erzan'ın ifadelerinde adı geçen Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Ak Parti'li Belediye Meclis Üyesi Nuri Köşkdere, neden istifa ettiği merak ediliyor. Peki, Nuri Köşkdere kimdir, nereli? AK Parti Belediye Meclis Üyesi Nuri Köşkdere neden istifa etti?

Nuri Köşkdere kimdir, nereli? AK Parti Belediye Meclis Üyesi Nuri Köşkdere neden istifa etti?

Nuri Köşkdere kimdir, nereli sorularına yanıt aranıyor. AK Parti Belediye Meclis Üyesi Nuri Köşkdere neden istifa ettiği gündeme geliyor. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, olaya ilişkin gelişmeler sürüyor. Nuri Köşkdere kimdir, nereli? AK Parti Belediye Meclis Üyesi Nuri Köşkdere neden istifa etti? Detaylar haberimizdedir…

NURİ KÖŞKDERE KİMDİR?

Fatih Terim fonu vurgununda tutuklanan banka müdürü Seçil Erzan'ın ifadelerinde adı geçen AK Parti Çorlu Belediye Meclis Üyesi Nuri Köşkdere, sağlık sebeplerini gerekçe göstererek partisinden ve görevinden istifa etti.

NURİ KÖŞKDERE NEDEN İSTİFA ETTİ?

AK Parti Çorlu Belediye Meclis Üyesi Nuri Köşkdere, partisi ve meclis üyeliğinden istifa etti. Parti teşkilatının disiplin kuruluna sevk ettiği Köşkdere, bugün Çorlu Belediye Başkanlığı'na gönderdiği dilekçesinde sağlık gerekçesiyle istifa ettiğini bildirdi. Köşkdere, dilekçesinde, "31/03/2019 tarihinden itibaren yürüttüğüm Çorlu Belediye Meclis üyeliğimden sağlık sebeplerimden dolayı istifamın kabulünü saygılarımla arz ederim" ifadelerini kullandı. Nuri Köşdere, ayrıca parti teşkilatına gönderdiği dilekçeyle de partisinden istifa etti.