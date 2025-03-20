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Nuri Alço'nun vasiyeti ne?

Nuri Alço'nun vasiyeti ne?
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Yeşilçam'ın efsane ismi Nuri Alço, yaptığı vasiyet açıklamasıyla gündem oldu! Peki, Nuri Alço mal varlığını kime bıraktı? Nuri Alço'nun vasiyeti ne? İşte detaylar…

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Nuri Alço, yaptığı vasiyet açıklamasıyla gündem oldu! Uzun yıllardır sinema dünyasında unutulmaz rolleriyle tanınan ünlü oyuncu, mal varlığını kime bırakacağını açıkladı. Hayranları ve sevenleri tarafından büyük ilgi gören bu açıklama, kısa sürede sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Peki, Nuri Alço'nun vasiyeti ne? Nuri Alço tüm mal varlığını kime bıraktı? İşte, gündem olan o açıklama ve detaylar…

NURİ ALÇO'NUN VASİYETİ NE?

Yeşilçam'ın efsane ismi Nuri Alço, yaptığı vasiyet açıklamasıyla gündeme geldi. 73 yaşındaki usta oyuncu, yaşadığı sağlık sorunları ve geçirdiği ameliyatlar sonrasında tüm mal varlığını eşi Burcu Alço'ya bırakacağını duyurdu. Ayrıca, cenaze namazının yıllardır gittiği Teşvikiye Camii'nde kılınmasını vasiyet etti.

Nuri Alço'nun vasiyeti ne?Nuri Alço'nun vasiyeti

Ancak Nuri Alço, daha sonra yaptığı bir açıklamada ise hakkında çıkan haberler sırasında sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek, eşi Burcu Alço'nun maddi gücü olduğunu ve mal varlığına ihtiyacı olmadığını ifade etti.

Nuri Alço'nun vasiyeti ne?Nuri Alço'nun vasiyet açıklaması

Nuri Alço, vasiyetiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Öldükten sonra neyim varsa eşime kalacak. Beni yıllardır gittiğim Teşvikiye Camii'nden kaldırın. Alıştım bu ölüm olaylarına artık. Nasıl olsa gideceğiz, ölümden kurtuluş yok."

Kaynak: Haberler.com / Gündem
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