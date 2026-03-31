Nurhak'ta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde yaşanan trafik kazası paniğe neden oldu. Nurhak Hastane Kavşağı'nda meydana gelen kazada iki otomobilin çarpışması sonucu araçlardan biri ters döndü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, yaralıların kurtarılması için ekipler yoğun çaba harcadı.

ÇARPIŞMANIN ETKİSİYLE ARAÇ TERS DÖNDÜ

Edinilen bilgilere göre kaza, Nurhak ilçesinde bulunan Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. İki otomobilin henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpışması sonucu araçlardan biri şiddetli darbenin etkisiyle ters döndü. Kazanın ardından olay yerinde kısa süreli panik yaşanırken, çevrede bulunan vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ YARALILARI ARAÇTAN ÇIKARDI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan yaralılara müdahale ederek bulundukları yerden çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer kazayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirirken, yaralıların sağlık durumuna ilişkin değerlendirmelerin sürdüğü öğrenildi.

Haber: Muhammet Özer