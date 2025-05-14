Nureddin Yıldız ne dedi? Nureddin Yıldız '6 yaşındaki çocuk evlenebilir' dedi mi?

Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nureddin Yıldız, geçmişte yaptığı bir konuşmada "6 yaşındaki çocuk evlenebilir" şeklinde ifadeler kullanmış ve bu sözleri kamuoyunda büyük tepki toplamıştır. Peki, Nureddin Yıldız '6 yaşındaki çocuk evlenebilir' dedi mi? Nureddin Yıldız ne dedi?

NUREDDİN YILDIZ NE DEDİ?

Yıldız "Evlilikle ilgili şeriatımız İslam'ın yaş haddi yoktur. Buluğ çağından önce de bir çocuk evlenebilir. (…) 10 yaşında, 7 yaşında, 6 yaşında, 78 yaşında yaşıyorsa 135 yaşında bir insan evlenmeye adaydır."

Üç yıl sonraysa yabancı bir erkekle kadının asansörde yalnız kalması neticesinde İslam'a göre 'halvet' şartlarının oluşacağını söylemişti. Yıldız şöyle konuşmuştu: "Asansör, bir apartmanın giriş katından sekizinci katına kadar çıkacak olan bir asansör. Halvet ortamı oluşturur mu? Yani yabancı bir erkek ve bir kadın giriş katında bindiler, sekizinci kata kadar çıkacaklar. Görünürde yani bir dakika, iki dakikayı geçmeyen bir yolculuk bu. Ama dinimizin bu konudaki hassasiyeti açısından bakıldığında… Halvet şartları, yani erkekle kadının kapalı bir ortamda bulunması durumu asansörde oluşmaktadır."

'Halvet'in Türk Dil Kurumu'ndaki karşılığı şöyle: "Birisi veya birileriyle yalnız görüşmek amacıyla içeriye başkasını veya başkalarını almamak."

NUREDDİN YILDIZ KİMDİR?

1960 yılında Trabzon'un Of ilçesinde doğdu. Ailesiyle İstanbul'a geldikten sonra on yaşına kadar hafızlık ve ilk dini eğitimini babası Hilmi Yıldız hoca efendiden aldı. Gaziosmanpaşa İmam Hatip Lisesine devam ederken değişik gazetelerde haftalık yazılar yazmaya ve tercüme haberler kaleme almaya başladı. Aynı zamanda kürsü hatipliğine de devam etti.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde aldığı bir yıllık eğitiminin ardından Mekke Umm Al-Qura Üniversitesi'ne geçiş yaparak Usul-u Fıkıh bölümünü bitirdi ve aynı dönemde hadis hocalarından özel dersler aldı. Büyük Muhaddis Abdulfettah Ebu Gudde, Hindistanlı büyük alim Ebu'l Hasen En'Nedvi ve Emin Saraç hocaefendi icazet aldığı hocalardan bazılarıdır. İstanbul'a döndükten sonra on yıl boyunca babasının kurmuş olduğu Kur'an Kursunda hafızlık ve dini eğitim verdi. Aynı dönemde tercüme eserler kaleme aldı. İstanbul'a dönüşünden sonra sivil toplum çalışmalarına da devam etti.

Senabil Hizmet ve Kültür Vakfı, Sena Eğitim Ve Kültür Vakfı, Tüketiciler Birliği, Sosyal Doku Derneği vb. yirmiye yakın kurum ve kuruluşun öncülüğünü yaptı. Çocuk ve aile eğitimi, Gençlerin bilinçlendirilmesi, İslam ahlakı, teşkilat Eğitimi, Ümmet Bilinci vb. konularda yüzlerce seminer ve konferans verdi. Aylık düzenli olarak dört dergide (Altınoluk, Reyhan, Genç Doku, Elif Elif) düzenli yazılar yazmaktadır. Halen Senabil Hizmet ve Kültür Vakfında çalışmalarına devam etmekle beraber evli ve dört çocuk babasıdır.