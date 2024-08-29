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Nur Tuğba Namlı neden yok? Nur Tuğba Namlı 'Neler Oluyor Hayatta' programından neden ayrıldı, ne oldu?

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'Neler Oluyor Hayatta' programının sevilen sunucusu Nur Tuğba Namlı'nın programdan ayrılmasının nedeni merak konusu oldu. Namlı, programdan neden ayrıldığı izleyiciler tarafından araştırılmaya devam ediyor.

'Neler Oluyor Hayatta' programının sevilen sunucusu Nur Tuğba Namlı'nın programdan ayrılması izleyicilerin merakını uyandırdı. Namlı'nın programdan ayrılma nedeni, izleyiciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Ayrılık kararıyla ilgili detaylar, izleyiciler arasında en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. Peki, Nur Tuğba Namlı neden yok? Nur Tuğba Namlı 'Neler Oluyor Hayatta' programından neden ayrıldı, ne oldu? Detaylar haberimizde...

NUR TUĞBA NAMLI NEDEN YOK?

Neler Oluyor Hayatta programının sunucularından biri olan Namlı, 19 Temmuz'da sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ile ayrıldığını açıklamıştı.

Nur Tuğba Namlı neden yok? Nur Tuğba Namlı 'Neler Oluyor Hayatta' programından neden ayrıldı, ne oldu?

NUR TUĞBA NAMLI 'NELER OLUYOR HAYATTA' PROGRAMINDAN NEDEN AYRILDI?

Ünlü sunucu ayrılık haberini şu sözlerle duyurmuştu:

"Ve artık benim için paylaşmanın ve duygularımı ifade etmenin hele de yazarak çok kolay olmadığı paylaşıma geldi sıra…Dile kolay 4,5 senedir kanald ekranlarındayız ve artık siz de çok net biliyorsunuz ki ailemden biri olarak gördüğüm Hakan Ural ile öncesinde de 2,5 senemiz var… etti mi 7 sene o yüzden inanın kelimelere dökmesi çok zor."

Nur Tuğba Namlı neden yok? Nur Tuğba Namlı 'Neler Oluyor Hayatta' programından neden ayrıldı, ne oldu?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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