Nur Bilen Yavuzer kimdir sorusuna yanıt arayanlar için, onun sanatla başlayan eğitim hayatından güzellik sektörüne uzanan ilham verici bir yolculuğu olduğunu söyleyebiliriz. Gerek eğitim geçmişi gerekse mesleki kariyeriyle adından söz ettiren Yavuzer, aynı zamanda sosyal medyada da güçlü bir etkiye sahiptir. Peki, Nur Bilen Yavuzer kimdir? Nur Bilen Yavuzer kaç yaşında, nereli?

NUR BİLEN YAVUZER KİMDİR?

Nur Bilen Yavuzer, 1980 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Ankara Güzel Sanatlar Lisesi'nde müzik eğitimi aldıktan sonra Bilkent Üniversitesi Turizm bölümünden mezun olmuştur. Eğitim hayatının ardından 13 yıl boyunca turizm sektöründe çeşitli görevlerde bulunmuştur.

Ancak zamanla güzellik ve estetik dünyasına olan ilgisi ağır basmış ve bu alanda kendini geliştirmeye karar vermiştir. Londra'da aldığı profesyonel makyaj eğitimi sayesinde uluslararası düzeyde makyaj artisti ve eğitmen diploması sahibi olmuştur. Ayrıca, medikal mikropigmentasyon alanında uzmanlık kazanmıştır.

Türkiye'ye dönüşünün ardından eşi Prof. Dr. Reha Yavuzer ile birlikte Renee Klinik'i kurarak estetik ve güzellik alanında önemli hizmetler vermeye başlamıştır. Klinik bünyesinde hem uygulamalar gerçekleştirmekte hem de bu alanda eğitimler sunuyor.