Nükhet Duru kimdir? Nükhet Duru hayatı ve biyografisi! Nükhet Duru kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Nükhet Duru merak konusu oldu. İşte Nükhet Duru hakkında merak edilen Nükhet Duru kimdir, Nükhet Duru hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

NÜKHET DURU KİMDİR?

Doğum: 19 Mayıs 1954 (70 yıl yaşında), Niğde, Türkiye

Aslen Niğde'nin Bor ilçesinden gelen bir ailenin kızı olarak İstanbul'da doğdu. Kandilli Kız Lisesi'nden mezun oldu. 11 yaşındayken annesi ile babasının ayrılması nedeniyle yaşadığı üzüntü nedeniyle geçici felç geçirdi.

1971'de, İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bulunan Florya Deniz Kulübü'nde dans müziği orkestrasında solistlik yaparak şarkıcılığa adım attı. İlk olarak Urfalı Ali'nin Çöpçüler şarkısında Esengül ile vokalistlik yapmıştır. Güzelliği ve sesinin rengi ve tonu ile dikkat çekti. 1974 yılında ilk 33'lük plağı Aklımda Sen Fikrimde Sen - Karadır Kaşların yayınlandı. Geniş dinleyici kitlesine ise 1975 yılı yapımı Beni Benimle Bırak - Gerisi Vız Gelir başlıklı şarkılardan oluşan 33'lüğü ulaştı. Bu plak, sanatçıya ilk Altın Plak Ödülü'nü kazandırdı. İlk uzunçalar plağı Bir Nefes Gibi 1976 yılında çıktı. O yıl en iyi yorumcu ve yılın en başarılı kadın solisti ödüllerini aldı.

1978 yılında Ali Kocatepe'nin bestelediği Dostluğa Davet başlıklı şarkı ve Modern Folk Üçlüsü ile birlikte Eurovision Türkiye elemelerine katıldı. Aynı ekip ve şarkı ile Seul Uluslararası Şarkı Yarışması'na katıldılar ve birinci oldular. 80'li yıllarda klasik Türk müziği eserlerini de yorumlamaya başladı. Bu dönemde sahnelerde assolist olarak da kendini gösterdi.

Nükhet Duru, meslek hayatı boyunca çok sayıda müzikal oyun ve kabarede rol aldı. 1977'de Yaşa Sevgili Dünya; 1979'da Merhaba Müzik; 1980'de Ve On Yıl Geçti; 1982'de Operetler; 1983'te Saz mı? Caz mı?; 1984'te 7'den 77'ye; 1985'te Carmen: Kan ve Gül ve Aşk Olsun; 1991'de Gülümseyen Geceler ve Yeşilyurt Geceleri; 1992'de Müzikomedi; 1998'de Cahide: Bu Bir Efsane; 1999'da Yedi Kocalı Hürmüz, 2000 yılında www.ask.com.tr; 2016 yılında da İstanbulname başlıklı müzikli gösterilerde rol aldı.

21 Ağustos 2014 tarihinde dünyaca ünlü Rhytms & blues şarkıcısı The Weeknd yayınladığı "Often" da Nükhet Duru'nun "Ben Sana Vurgunum" da ki bazı kısımları kullandı. Sanatçının yurt dışında duyulmasını sağlayan önemli etkenler birisidir.

27 Ağustos 2014 tarihinde Timur Selçuk ile birlikte İstanbul'un Harbiye semtinde bulunan Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda bir konser veren Nükhet Duru, 18 Eylül 2015 tarihinde de Yaşar ile aynı sahneyi paylaştı. Nükhet Duru, başta Altın Plak olmak üzere çok sayıda ödül kazandı.

13 Şubat 2020 tarihinde Hikayesi Var başlığıyla yeni albümü yayınlandı.

3 Eylül 2020'de ikinci bölümü yayınlanan Menajerimi Ara başlıklı televizyon dizisinde konuk oyuncu olarak rol aldı.

Nükhet Duru'nun hayatından önemli kesitlerin yer aldığı, müzik hayatını anlatan Duru Olmak başlıklı belgesel film, Netflix Türkiye'de yayımlandı. Yönetmenliğini Mu Tunç'un yaptığı belgesel tartışmaları da beraberinde getirdi.

2023 Yılında 50. Sanat Yılını kutlayan sanatçı Nükhet Duru, 49. Altın Kelebek Ödülleri Töreni'nde 'Yaşam Boyu Başarı' Ödülü'nü aldı. Duru ödülünü aldıktan sonra "Biz Göçmüşüz Buralardan" adlı şarkıyı seslendirdi.