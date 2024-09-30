Notaları öğreten 'Do bir külah dondurma' diye başlayan çocuk şarkısında 'Re'den hemen sonra gelen hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Notaları öğreten "Do bir külah dondurma" diye başlayan çocuk şarkısında "Re"den hemen sonra gelen hangisidir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

NOTALARI ÖĞRETEN "DO BİR KÜLAH DONDURMA" DİYE BAŞLAYAN ÇOCUK ŞARKISINDA "RE"DEN HEMEN SONRA GELEN HANGİSİDİR?

A: Güneşten bir damla

B: Masmavi bir dere

C: Derede bir gemi

D: Gemide bir tayfa

Cevap: