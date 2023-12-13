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NOSTRADAMUS'UN 2024 KEHANETLERİ: Nostradamus Türkiye için ne dedi? Nostradamus 2024 tahminleri neler?

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Astrolojiden faydalanarak kehanetlerinde kesin zamanlama verileri kullanan ilk kahin Nostradamus, öngörüleriyle yeniden gündemde. Nostradamus'un 2024 yılı için kehanetleri ortaya çıktı. Peki, Nostradamus'un 2024 kehanetleri neler? Nostradamus Türkiye için ne dedi? Nostradamus 2024 tahminleri neler? İşte detaylar…

Kraliçe Elizabeth'in ölümünü tahmin eden Kahin'in 2024 yılında Kral Charles'ın görevden alınacağını ve küresel iklim krizinin yaşanacağını öngördüğü belirtildi. Peki, Nostradamus'un 2024 kehanetleri neler? Nostradamus Türkiye için ne dedi? Nostradamus 2024 tahminleri neler? İşte detaylar…

NOSTRADAMUS'UN 2024 KEHANETLERİ

"Kıyamet kahini" olarak bilinen Nostradamus'un kehanetlerini inceleyen Mario Reading, Nostradamus'un Kraliçe Elizabeth'in ölümünü tahmin ettiğini aktardı. Belgelerde, "Adaların Kralı güç ile görevden uzaklaştırılacak" ifadesi yer alırken, Reading bunun kısa bir süre önce tahta oturan Kral Charles'ın görevden alınacağını iddia etti.

NOSTRADAMUS'UN 2024 KEHANETLERİ: Nostradamus Türkiye için ne dedi? Nostradamus 2024 tahminleri neler?

ÇİN SAVAŞA GİRECEK

Nostradamus'un "Kızıl düşmanların korkudan rengi atacak, büyük Okyanus'ta tehdit olacak" ifadelerine yer verdiği bir kehaneti de yayınlandı. Bu kehanette "Kızıl düşman" olarak Çin'in gösterildiği iddia edilirken denizde Çin'in savaşa girebileceği aktarıldı.

İKLİM KRİZİ

Nostradamus'un belgelerinde, "Dünya giderek kuruyacak ve devasa seller göreceğiz. Açlık ve kuraklık baş gösterecek" ifadeleri yer aldı.

YENİ PAPA GELECEK

Nostradamus, 2024 yılında Katolik aleminin yeni bir papa seçeceğini de öne sürdü. Belgelerde, "Eski Papa'nın ölümünden sonra yeni ve genç bir Romalı seçilecek. Onu zayıf görseler de uzun süre görevde olacak" denildi.

NOSTRADAMUS'UN 2024 KEHANETLERİ: Nostradamus Türkiye için ne dedi? Nostradamus 2024 tahminleri neler?

NOSTRADAMUS KİMDİR?

Michel de Nostredame veya bilinen adıyla Nostradamus, 1500'lü yılların başında Fransa'da yaşamış olan bir doktor ve astrologtu. Nostradamus'un ünlü olmasının nedeni ise çeşitli tarihi olayları önceden anlattığı iddia edilen şiirsel dörtlükleridir. Bunları da 'Kehanetler' isimli bir kitapta yayınlamıştır. Nostradamus o kadar çok şey yazdı ki, bu anlatıları kulaktan kulağa yıllar içinde yayıldı. İddialar ve hayal gücünün yardımıyla, birçok insan Nostradamus'un, 16 yüzyılın ortalarından beridir neredeyse her önemli olayı bildiğini ileri sürdü.

Serhıldan Hülakü
Serhıldan Hülakü
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