Noel ve yılbaşı aynı şey mi? Noel ve yılbaşı farkları nelerdir, ne farkı var?

Noel ve yılbaşı aynı şey mi? Sorusu, Noel kutlamalarının yaklaşması ile birlikte arama motorları üzerinde araştırılmakta olan sorular arasında yerini almakta. Hristiyan aleminin kutsal günlerinden birisi olan Noel'in ne olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Noel ve yılbaşı aynı şey mi? Noel ve yılbaşı farkları nelerdir, ne farkı var?

NOEL VE YILBAŞI AYNI ŞEY Mİ?

Noel sık sık yılbaşı ile karıştırılıyor. Yılbaşı 31 Aralık'tan 1 Ocak tarihine geçişi ve miladi yılın sonunu belirten bir gündür. Yılbaşı tüm dünyada kutlanır ve Noel ile herhangi bir ilgisi yoktur.

NOEL (CHRISTMAS) NEDİR?

Noel, her yıl 25 Aralık tarihinde İsa'nın doğumunun kutlandığı Hristiyan bayramıdır. Ayrıca Doğuş Bayramı, Kutsal Doğuş veya Milat Yortusu olarak da bilinir. Hristiyan aleminde Noel günü için bir anlaşmazlık bulunmamaktadır fakat genel olarak 25 Aralık tarihi baz alınır. Noel'in neden 25 Aralık günü kutlandığına dair bir bulgu olmasa da bazı sebepler 25 Aralık tarihini seçmeye yöneltmiş olabilir. Romalılar 25 Aralık tarihini yılın en uzun gecesi ve en kısa gündüzünün yaşandığı gün dönümü olarak kabul ederdi. Bu tarihten itibaren gündüz süresi uzuyor ve Güneş daha çok görünüyordu. Eski bir ahit dizesinde Hz. İsa, Güneş olarak betimlenmiştir ve 25 Aralık günü, 25 Mart'ta kutlanan Beşaret'ten 9 ay sonrasına da işaret etmektedir.