Haberler

Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu; eşi gözyaşlarına boğuldu

Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu; eşi gözyaşlarına boğuldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da gece nöbetinden çıkan anestezi teknikeri Hüseyin Buhan, hastane otoparkında otomobilinde ölü olarak bulundu. Mesai arkadaşları tarafından fark edilen durum üzerine olay yerine gelen eşi fenalık geçirdi. Buhan'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Araçta yapılan incelemede anestezi uygulamalarında kullanılan 'propofol' maddesine rastlandı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

ANTALYA'da gece nöbetinden çıktıktan sonra haber alınamayan anestezi teknikeri Hüseyin Buhan (33), otoparktaki otomobilinde ölü bulundu.

Olay, saat 11.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi'ndeki Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin otoparkında meydana geldi. Hastanede görevli anestezi teknikeri Hüseyin Buhan'dan gece nöbetinden sonra haber alınamadı. Telefona çıkmayınca şüphelenen mesai arkadaşları, Buhan'ın aracının bulunduğu otoparka gitti. Arkadaşları, Buhan'ı aracın içinde hareketsiz gördü. Kontrolde, Buhan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

'ÖLDÜ MÜ, SÖYLESENİZ'

Haberi alarak olay yerine gelen Buhan'ın eşi, fenalık geçirdi. Yere oturarak ağlayan kadın, "Ne oldu, öldü mü? Söylesenize" dedi. Polis, kadını sakinleştirmeye çalıştı. İncelemenin ardından Buhan'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ayrıca araçtaki incelemede; anestezi uygulamalarında kullanılan 'propofol' maddesine rastlandığı bildirildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia! Henüz 17 yaşındaydı

Haberi duyan bu fotoğrafları paylaşıyor! Kan donduran ifşa
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Messi'ye selam vermeden geçince annesi devreye girdi

Minik çocuk ünlü ismi görmezden geldi, annesi hemen devreye girdi
Sivas Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam 'pes' dedirtti

Bir şehir Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı
Başrolde yine kaymakam var! Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi

Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi
Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı

Videoyu izlemeniz lazım! Biri diğerini bayılttı
Messi'ye selam vermeden geçince annesi devreye girdi

Minik çocuk ünlü ismi görmezden geldi, annesi hemen devreye girdi
Hayvanlarını damadına emanet etti; bir daha haber alınamadı

Hayvanlarını damadına emanet etti; bir daha haber alınamadı
Icardi'nin kardeşinden Wanda Nara'ya sürpriz ziyaret

Galatasaray taraftarını endişelendiren ziyaret