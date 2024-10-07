Nobel Kimya Ödülü kim kazandı 2024?

Geçtiğimiz yılNobel Kimya Ödülü'nü, kuantum noktalarının keşfi ve senteziyle ilgili çalışmalarından dolayı Moungi Gabriel Bawendi, Louis E. Brus ve Alexei I. Ekimov kazanmıştı. Peki bu yıl, Nobel Kimya Ödülü kim kazandı?

NOBEL KİMYA ÖDÜLÜ NEDİR?

Nobel Kimya Ödülü, Nobel Ödülleri'nin bir parçası olarak, her yıl Alfred Nobel'in ölüm yıl dönümü olan 10 Aralık'ta ve İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi tarafından verilir.

NOBEL KİMYA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Nobel Kimya Ödülü bu hafta içerisinde açıklanacak. Aralık ayında ödü sahibine teslim edilecek.