Zeybek oynayan dansçı bir anda yere yığıldı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde halk oyunu gösterisi sırasında ters hareket yapan dansçının sol ayak çapraz bağları koptu. Sakatlıkla biten halk oyunu gösterisi sonrası hastaneye kaldırılan dansçının tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, o anlar saniye saniye kaydedildi.
- Dansçı Selahattin Kanar, Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir öğretmenler yarışması öncesi zeybek oynarken yere yığıldı.
- Selahattin Kanar'ın sol ayak çapraz bağları koptu.
- Selahattin Kanar, Nizip Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde 'Öğretmenler Arası Mikrofon Sende Ses Yarışması' öncesi dans topluluğu gösteri yaparken ekipte yer alan dansçılardan Selahattin Kanar, ters hareket sonrası kendisini yere attı.
EKİP ARKADAŞLARI YARDIMINA KOŞTU
Ekip arkadaşlarının yardımına koştuğu Kanar, bulunduğu yerden kalkamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.
ÇAPRAZ BAĞLARI KOPTU
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Selahattin Kanar'ın sol ayak çapraz bağları koptuğu belirlendi.
Kanar'ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenilirken o anlar ise halk oyunları gösterisini çeken kamera tarafından kaydedildi.