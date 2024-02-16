NİSAN ARA TATİL NE ZAMAN 2024: İkinci ara tatil hangi tarihlerde, ayın kaçında?

Nisan ara tatili ne zaman 2024? Sorusu, yaz tatiline ve ara tatillere dair yapılan değişiklikler ile birlikte birçok öğrenci ve veli tarafından merak edilmekte olan sorular arasında gündemde yerini aldı. Birçok kişi 2. Ara tatilin tarihini merak ediyor. İlk ara tatil 19 Ocak'ta başlamıştı. Peki, İkinci ara tatil hangi tarihlerde, ayın kaçında?

NİSAN ARA TATİL NE ZAMAN 2024?

Okullarda 2. dönem, 5 Şubat Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışma takvimine göre ise 8-12 Nisan 2024 tarihleri arasında ikinci ara tatil gerçekleştirilecek. 2023-2024 eğitim öğretim yılı ise 14 Haziran tarihinde ikinci dönemin sona ermesiyle tamamlanacak. Buna göre Nisan ara tatili 8-12 Nisan 2024 tarihleri arasında uygulanacak.

İKİNCİ ARA TATİL HANGİ TARİHTE?

Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesinde yayınlanan akademik takvime göre, birinci dönem 11 Eylül 2023 Pazartesi başlayıp, 19 Ocak 2024 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlarken 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ara tatili 8 Nisan 2024 Pazartesi - 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında olacaktır.