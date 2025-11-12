Haberler

Güncelleme:
Genç oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, Berfu Yenenler'in programında gündeme oturan bir itirafta bulundu. Aktaş, lüks bir mekânda yaşadığı şaşırtıcı deneyimi paylaşarak, dört kişilik bir masada ödediği astronomik tutarla izleyicileri şaşırttı. Peki, Nilsu Berfin Aktaş ne kadar hesap ödedi? Nilsu Berfin Aktaş hangi mekana gitti?

Genç oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, Berfu Yenenler'in programında hem özel hayatına hem de lüks bir mekânda yaşadığı dikkat çekici bir anısına dair samimi açıklamalarda bulundu. Aktaş'ın açıkladığı dört kişilik masaya ödediği yüksek tutar, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

NİLSU BERFİN AKTAŞ KİMDİR?

Nilsu Berfin Aktaş, 17 Ağustos 1998 tarihinde Ankara'da doğmuş genç bir oyuncudur. Küçük yaşlardan itibaren sahneye olan ilgisiyle dikkat çekmiş, eğitimini Yetenek Evi Sanat Akademisi'nde tamamlamıştır. 2018 yılında televizyon izleyicisinin karşısına "Geleceğin Starı" yarışmasıyla çıkmış ve Nurgül Yeşilçay ile Hamdi Alkan gibi isimlerin jüri koltuğunda oturduğu bu programla tanınmıştır.

Profesyonel oyunculuk kariyerine 2019'da Ersoy Güler yönetmenliğinde yayınlanan "Kuzey Yıldızı İlk Aşk" dizisiyle başlamış ve ardından çeşitli dizilerde başrollerde yer almıştır. Genç oyuncu aynı zamanda Cornetto, Çetmen Mobilya ve Pantene gibi markaların reklam yüzü olmuş ve 2022 yılında Altın Kelebek Ödülleri'nde "Yıldızı Parlayanlar" kategorisinde ödül almıştır.

NİLSU BERFİN AKTAŞ KAÇ YAŞINDA?

1998 doğumlu olan Nilsu Berfin Aktaş, 2025 yılı itibarıyla 27 yaşındadır. Genç yaşına rağmen televizyon ve sosyal medyada etkili performans sergileyerek adını kısa sürede duyurmuştur.

NİLSU BERFİN AKTAŞ NERELİ?

Başkent Ankara doğumlu olan Nilsu Berfin Aktaş, kültürel ve sanatsal bir ortamda büyümüştür. Eğitim hayatını Ankara'da tamamladıktan sonra İstanbul'a taşınarak oyunculuk kariyerine profesyonel olarak devam etmiştir.

NİLSU BERFİN AKTAŞ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Nilsu Berfin Aktaş, genç yaşına rağmen oldukça çeşitli projelerde rol almıştır. Öne çıkan dizileri şunlardır:

  • 2019-2021: Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 2021: Benim Hayatım
  • 2022: Kalp Yarası
  • 2022-2023: Gelsin Hayat Bildiği Gibi
  • 2023: Yaz Şarkısı
  • 2024: Korkma Ben Yanındayım
  • 2024-2025: Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

Bu dizilerdeki performansıyla özellikle romantik ve dramatik türdeki yapımlarda tanınmış, televizyon izleyicisinin dikkatini çekmiştir.

NİLSU BERFİN AKTAŞ NE KADAR HESAP ÖDEDİ?

Genç oyuncu, Berfu Yenenler'in programında anlattığı bir anısında, dört kişilik bir masada toplam 75 bin TL ödeme yaptığını açıklamıştır. Aktaş, bu deneyimi anlatırken yemeklerin çok sınırlı olduğunu, glütensiz ve laktozsuz seçeneklerin bulunduğunu ve kısa sürede tüketildiğini belirtmiştir. Yaşadığı bu lüks restoran deneyimini bir kez yaşadığını ve tekrar gitmeyeceğini de sözlerine eklemiştir.

Sahra Arslan
