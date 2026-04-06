Nilperi Şahinkaya iddiaları sonrası Baturalp Bekar: Kaçmadım, evimdeyim

Nilperi Şahinkaya ile ayrılığı sonrası hakkında ortaya atılan dolandırıcılık iddialarıyla gündeme gelen yönetmen Baturalp Bekar, yeni bir açıklama daha yaptı. Bekar, iddiaların asılsız olduğunu savunarak hukuki yollara başvuracağını ve hiçbir yere kaçmadığını söyledi.

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya ile yaşadığı ilişki sonrası gündeme gelen ayrılık ve dolandırıcılık iddiaları magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. İddiaların ardından yönetmen Baturalp Bekar’dan art arda açıklamalar geldi.

"ÖZEL HAYATIMA ZARAR VERDİ"

Bekar, sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamada hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek özel hayatına yönelik ciddi bir saygısızlık yapıldığını ifade etti. Süreç boyunca ilişkide yaşanan sorumluluğu tek başına üstlendiğini de dile getirdi.

"HUKUKİ YOLLARA BAŞVURACAĞIM"

İddialara karşı sessiz kalmayacağını belirten Bekar, avukatı aracılığıyla hukuki süreç başlatacağını açıkladı. Bekar açıklamasında, kendisine yönelik yapılan haber ve iddialara karşı gerekli tüm yasal haklarını kullanacağını söyledi.

"HİÇBİR YERE KAÇMADIM"

Ortaya atılan iddiaların ardından sosyal medyada yer alan “kaçtı” söylemlerine de yanıt veren Bekar, yaptığı son paylaşımda “Hiçbir yere kaçmadım, evimdeyim” ifadelerini kullandı.

Musa Can Çayan
İran'dan ateşkes teklifine resmi yanıt! İşte Tahran'ın ABD'den talepleri

İran'dan ateşkes teklifine resmi yanıt! 10 maddelik şartları var
ABD'nin 5 bin kişilik hücum gemisi hedef alındı! Geri çekildiler

Savaşta büyük sürpriz! ABD'nin 5 bin kişilik savaş gemisi hedef alındı
500

Ülkesi savaştayken dansıyla gündem olan genç kız kendini savundu

Ülkesi savaştayken dansıyla gündem olan genç kız kendini savundu
Annesini darp eden şahıs, iki kardeşi tarafından sopayla dövüldü

İki kardeşi tarafından sopayla dövüldü! Nedeni olaydan daha skandal
National Geographic belgesellerini aratmayan sahne: Kargaların intikamı

Nefes kesen anlar: Kargaların intikamı
Yılmaz Özdil, Sözcü TV’den istifa etti

Taşlanmaya daha fazla dayanamayan Yılmaz Özdil istifa etti

Ülkesi savaştayken dansıyla gündem olan genç kız kendini savundu

Ülkesi savaştayken dansıyla gündem olan genç kız kendini savundu
İBB duruşmalarında yemek-su yok iddiasına yalanlama

Silivri'yle ilgili çarpıcı yemek-su iddiası! Savcılıktan açıklama var
“Dünyanın en güzel kızı' Thylane Blondeau 25 yaşında

“Dünyanın en güzel kızı” 25 yaşında! Doğum gününü bu kareyle kutladı