Nijerya Gabon maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Osimhen Nijerya Gabon maçında oynayacak mı, ilk 11'de mi?

Nijerya Gabon maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Osimhen Nijerya Gabon maçında oynayacak mı, ilk 11'de mi?
Güncelleme:
2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri Play-Off Yarı Finali öncesinde Nijerya cephesinde büyük bir kriz patlak verdi. Zorlu rakibi Gabon ile karşı karşıya gelecek olan Yeşil-Beyazlılar, maç öncesi beklenmedik gelişmelerle sarsıldı.

Futbolseverlerin aklında ise aynı sorular var: Nijerya– Gabon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Ayrıca yıldız golcü Victor Osimhen bu kritik karşılaşmada forma giyebilecek mi, ilk 11'de yer alacak mı?

OSIMHEN, LOOKMAN VE IWOBI'DEN DESTEK

Nijerya basınında yer alan haberlere göre, Victor Osimhen, Alex Iwobi, Calvin Bassey ve Ademola Lookman gibi önemli futbolcuların da boykota katıldığı belirtildi.

PRİM ÖDEMELERİNDE BÜYÜK KRİZ

Son iki yıldır Nijeryalı futbolculara prim ödemelerinin yapılmadığı ortaya çıktı. Bazı oyuncuların ise 2019 yılından bu yana alacaklarını tahsil edemediği öğrenildi.

FEDERASYON HAREKETE GEÇTİ

Nijerya Futbol Federasyonu yetkililerinin yaşanan krizi çözmek için acil görüşmelere başladığı bildirildi.

GABON MAÇI ÖNCESİ GERGİN BEKLEYİŞ

Nijerya, Perşembe günü saat 19.00'da Gabon ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin FIFA TV2 ekranlarından yayınlanması bekleniyor.

Maçın ilk 11'leri henüz açıklanmadı. Osimhen'in ilk 11'de olması bekleniyor.

Osman DEMİR
