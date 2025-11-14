Haberler

Nijerya Demokratik Kongo hangi kanalda? Nijerya Demokratik Kongo maçını hangi kanal verecek, nerede izlenir?

Güncelleme:
Nijerya - Demokratik Kongo nerede izlenir? Nijerya Demokratik Kongo Dünya Kupası eleme maçına saatler kaldı. Nijerya millî futbol takımı - Kongo Demokratik Cumhuriyeti millî futbol takımı nerede izlenir? Maç öncesi Nijerya Demokratik Kongo maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Nijerya Demokratik Kongo maçını hangi kanal veriyor? İşte Nijerya Demokratik Kongo maçı yayın bilgisi!

Nijerya Demokratik Kongo maçı hangi kanalda? Nijerya Demokratik Kongo Dünya Kupası eleme maçına saatler kaldı. Maç öncesi Nijerya Demokratik Kongo maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Nijerya Demokratik Kongo maçını hangi kanal veriyor? İşte Nijerya Demokratik Kongo maçı yayın bilgisi haberimizde...

NİJERYA MAÇI HANGİ KANALDA?

16 Kasım 2025 Pazar günü, FIFA 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finalinde Nijerya ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşı karşıya gelecek. Fas'ın başkenti Rabat'taki Moulay Hassan Stadyumu'nda oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. Karşılaşmanın galibi, Mart 2026'daki FIFA interkıta play-off turnuvasına katılacak ve Dünya Kupası için son şansını sürdürecek.

Nijerya, grup aşamasında zorlanmasına rağmen ocakta göreve gelen teknik direktör Eric Chelle ile toparlanarak dört galibiyet ve iki beraberlikle ikinci oldu. Yarı finalde Gabon'u uzatmalarda 4-1 yenen Süper Kartallar, Victor Osimhen liderliğinde hücumda etkili olmayı hedefliyor. Ancak Frank Onyeka gibi oyuncuların kart sınırında olması disiplin açısından risk oluşturuyor. Nijerya, 1994'ten bu yana altı kez katıldığı Dünya Kupası'na yedinci kez gitmek istiyor.

DR Congo ise grup aşamasında yedi galibiyetle güçlü bir performans sergiledi ve Senegal'in ardından ikinci sırayı aldı. Yarı finalde Chancel Mbemba'nın uzatma golüyle Kamerun'u 1-0 mağlup eden Leopards, teknik direktör Sébastien Desabre yönetiminde savunma disiplinine güveniyor. 1974'ten bu yana Dünya Kupası'na katamayan DR Congo, 51 yıllık aranın ardından tarihi bir dönüş peşinde.

Nijerya Demokratik Kongo maçı FIFA+'dan canlı olarak yayınlanacak. Nijerya Demokratik Kongo maçını Türkiye'de yayıncısı bulunmamaktadır.

NİJERYA DEMOKRATİK KONGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Nijerya Demokratik Kongo maçı bu akşam saat 16 Kasım Pazar günü saat 22.00'de başlayacak.

