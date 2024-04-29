Kamuoyunda "Nihal Candan" olarak tanınan ve "suç gelirlerini aklama" iddiasıyla tutuklanan Gülnihal Çiçek tahliye oldu mu ve Nihal Candan ne dedi merak ediliyor. Nihal Candan röportajında ne dedi? Nihal Candan cezaevinden çıktı mı? Detaylar haberimizdedir…

NİHAL CANDAN CEZAEVİNDEN ÇIKTI MI?

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla 5.5 ay önce tutuklanan sosyal medya fenomeni Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle cezaevinde 37 kiloya kadar düştü. Candan'ın cezaevinde tedavisine devam edilemeyeceği yönündeki doktor raporunun ardından tahliyesine karar verildi. Dün tahliye olan Candan, basın mensuplarının kendisini görüntülemek istediğini öğrenince öfke patlaması yaşadı.

NİHAL CANDAN RÖPORTAJINDA NE DEDİ?

Kamuoyunda "Nihal Candan" olarak tanınan ve "suç gelirlerini aklama" iddiasıyla tutuklanan Gülnihal Çiçek, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmesi sonrası ilk işi kuaföre gitmek oldu. Hapishanede Seçil Erzan'la aynı koğuşta olan Nihal Candan, Erzan'la sorun yaşamadığını dile getirdi.

Kanal D Haber'de yer verilen habere göre sürecin başta daha zor olduğunu vurgulayan Candan "Ama kardeşimle birbirimize destek olduk. 'Paşalar gibi 6 aydır yatıyoruz' gibi hep şakalaştık. Psikolojik destek aldık sık sık. Psikolojik olarak zor geldi bana." dedi.

Candan, "Hatalarımız vardır, doğrudur. Küçük çocuklara kötü örnek olduysam özür dilerim. Amacım hiçbir zaman sosyal medyadan para kazanmak olmamıştı." ifadelerini kullandı.

Aralarında iş insanları ve futbolcuların da bulunduğu onlarca kişiyi, milyonlarca dolar dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan Seçil Erzan'la aynı koğuşta kalan Candan "Aynı koğuştaydık. Sorun yaşamadık. Seçil haber izlemiyor diye biz de haber izlemiyorduk." dedi.

Cezaevinde neler yaptıklarını da anlatan Nihal Candan "Kitaplarımız, televizyon dizilerimiz vardı. Kantin vardır. Alışveriş ihtiyacımızı oradan karşıladık." şeklinde konuştu.

Nihal Candan, "Hep doktorlarlaydım bu süreçte. Polisten çok doktor gördüğüm bir süreçti. En çok ailemi özledim. Benim ailemden bir parça yanımdaydı o benim şansımdı. Biraz tabi rahatsızım. Sadece nefes darlığıyla bu durumu atlattığım için inanılmaz derecede memnunum. Görüşe gidemeyeceğim, anksiyetem var. Kardeşim de çıktıktan sonra ailecek pek bir derdimiz kalmayacak." dedi.

CANDAN KARDEŞLER OLAYI NEDİR?

Bir suç örgütüne yönelik "nitelikli dolandırıcılık" ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ülke genelinde çeşitli devlet kurumlarından ihale yoluyla ucuza araç aldıklarını beyan eden suç örgütü üyelerinin, ulaştıkları mağdurlara ucuz araç satışı yaparak güvenlerini kazandıkları ve bu yöntemle araç talepleri alarak para topladıkları belirlenmişti.

Aynı yöntemle 13 mağdurdan yaklaşık 10 milyon lira alan şüphelilerin, ihalede sorun olduğu gerekçesiyle geri ödeme ve araç teslimi yapmadıkları tespit edilmişti. Soruşturma kapsamında 3 Mayıs 2023'te düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklanmıştı. Aynı soruşturmanın devamında Alisya Bahar Candan, Gülnihal Çiçek ve Hacı İsrafil Sağlam gözaltına alınmış, 16 Kasım 2023'te çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.