Nihal Candan neden tutuklandı? Nihal Candan neden gözaltına alındı, sebebi ne?

Nihal Candan neden tutuklandı? Merak ediliyor. Anoreksiya hastası olan Candan, yemek yememeye başlayarak hızla kilo kaybetti. Avukatı, tedavi edilmesi gerektiğini belirtti ve hastaneye sevki için başvuruda bulundu. Peki, Nihal Candan neden tutuklandı? Nihal Candan neden gözaltına alındı, sebebi ne?

NİHAL CANDAN NEDEN TUTUKLANDI?

Nihal ve Bahar Candan kardeşler, geçtiğimiz sene kasım ayında 2020, 2021 ve 2022 yıllarında 79 mağdurun dolandırıldığı soruşturma kapsamında 'suç örgütüne üye olma' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlamalarıyla tutuklandı.

Futbol dünyasını dolandıran banka müdürü Seçil Erzan ile aynı koğuşta kalan kardeşlerden Nihal Candan, psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. Daha önce anoreksiya olan ve tedavi gören Nihal Candan, cezaevi yönetimine tepki göstermek için yemek yemeyince 37 kiloya kadar düştü.

Anoreksiya nevroza olan Candan'ın tedavi edilmesi gerektiğini söyleyen Avukat Kasım Ergün "Nihal tutuklanmasına isyan edip yemek yememeye başladı ve bu durum kalıcı bir hal aldı. Psikolojisi bozuk, 'Cennete gitmek istiyorum' diyor. Hastaneye sevki için cezaevi idaresine başvurduk" dedi. Kızlarının sağlık durumundan endişe eden Umut Candan ile Hakan Candan ise acilen tedavi altına alınması gerektiğini söyledi.

NİHAL CANDANA NE OLMUŞTU?

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 2021'de ülke genelinde farklı devlet kurumlarından ihale yoluyla ucuza araç sattıklarını beyan eden ve mağdurlardan aldıkları paraları geri ödemeyen şüphelilerle ilgili soruşturma başlatmıştı. Sosyal medya fenomenleri Alisya Bahar Candan ve kamuoyunda "Nihal Candan" olarak tanınan Gülnihal Çiçek kardeşler ile Hacı İsrafil Sağlam düzenlenen operasyon kapsamında "suç gelirlerini aklama" iddiasıyla gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerin ardından 16 Kasım 2023'te sevk edildikleri adliyede tutuklanmıştı.