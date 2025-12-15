Haberler

Niğdeliler Konfederasyonu'nda Avşar Başkan Güven Tazeledi

Niğdeliler Konfederasyonu'nda Avşar Başkan Güven Tazeledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tüm Niğde Dernekleri Konfederasyonu'nun 2. Olağan Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi. Mevcut Genel Başkan Mehmet Avşar, delegelerin oylarıyla yeniden seçilerek güven tazeledi. Başkan Avşar, konfederasyonun Niğdelilik bilinciyle güçlü bir Niğde lobisi oluşturmak amacıyla kurulduğunu belirtti. Yeni dönemde sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda Niğde'ye katkı sunacak projelerin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

Tüm Niğde Dernekleri Konfederasyonu'nun 2. Olağan Genel Kurulu, Ankara'da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Genel kurulda yapılan seçimler sonucunda mevcut Genel Başkan Mehmet Avşar, delegelerin oylarıyla yeniden seçilerek güven tazeledi.

Genel kurulda konuşan Başkan Avşar, konfederasyonun Niğdelilik bilinciyle güçlü bir Niğde lobisi oluşturmak amacıyla kurulduğunu vurgulayarak, birlik, beraberlik ve dayanışma içinde Niğde için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Yeni dönemde konfederasyon yönetimiyle birlikte sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda Niğde'ye katkı sunacak projelerin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Başkan Mehmet Avşar, kendisine destek veren tüm delegelere ve hemşerilere teşekkür ederek, "Bu güvene layık olmak için Niğde'miz adına daha çok çalışacağız" dedi.

Niğdeliler Konfederasyonu'nda Avşar Başkan Güven Tazeledi

Genel kurulda tek listeyle gidilen seçimlerde mevcut Genel Başkan Mehmet Avşar, delegelerin oy birliğiyle yeniden Tüm Niğde Dernekleri Konfederasyonu Genel Başkanlığı görevine seçilerek güven tazeledi.

Yapılan seçimler sonucunda Tüm Niğde Dernekleri Konfederasyonu Genel Başkan Mehmet Avşar Yönetim Kurulunda Genel Başkan Yardımcılıklarına ise Mustafa Ünlüer, Ramazan Kılınç, Necip Daş, Ramazan Demir, Mustafa Nebili, Cumali Ulupınar, Hasan Arısoy, Rahmi Kılıç, Mustafa Barış Düzgün, Ergün Özcan, Hürriyet Cemal Özkaynak ve Turan Özkaya seçildi.

Denetleme Kurulu üyeliklerine ise Veli İlikli, Veli Yavuz ve Mutlu Karadağ getirildi.

Muhammed Furkan Güneş
Muhammed Furkan Güneş
Haberler.com - Yaşam
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Esenboğa Havalimanı'na metro yapılacak

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! O şehrin havalimanına metro geliyor
Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rumeysa Cebeci'nin uyuşturucu testleri pozitif

O suçlamayı inkar etmişlerdi ama test sonuçları başka söylüyor
Milyonlarca elektrik abonesini ilgilendiriyor! Bunu yaparsanız devlet desteği olmayacak

Limiti aşarsanız artık devlet destek vermeyecek
ABD'de başladı, tüm dünyaya yayılacak! Artık yabancılarla konuşurken dil bilmek şart değil!

Artık yabancılarla konuşurken dil bilmek şart değil!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kurtlar sokaklara indi, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı

İlçe sokaklarını tek tek gezdi, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı
Burak Özçivit'ten rekor anlaşma! Kazandığı para dudak uçuklattı

Ünlü oyuncudan rekor anlaşma! Kazandığı para dudak uçuklattı
Saadet Partisi lideri Arıkan'dan Cumhur İttifakı'na yeşil ışık

Bir parti daha ittifaka katılabilir! Canlı yayında yeşil ışık yaktı
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
Kurtlar sokaklara indi, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı

İlçe sokaklarını tek tek gezdi, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı
Sinyal tespit edilmesin diye telefonu alüminyum folyoya sardılar

Şeytanın aklına gelmez! Kurdukları düzenek polisleri dahi şaşırttı
Sultan Nur Ulu'nun ifadesinden yeni detaylar: Güllü dışarı bakarken, Tuğyan annesini camdan aşağı attı

Güllü nasıl öldürüldü? Cinayete tanık olan isimden yeni detaylar
Avlamak istediği domuz talihsiz adamın sonu oldu

Avlamak istediği domuz sonu oldu
Ayşe Ekiz üzücü haberi duyurdu: Genç oyuncu hayatını kaybetti

Ayşe Ekiz üzücü haberi duyurdu: Genç oyuncu hayatını kaybetti
Bakan Fidan'a Kurtlar Vadisi editleri soruldu! Abdullah Çatlı göndermesi bomba

Fidan'a Kurtlar Vadisi editleri soruldu! Çatlı göndermesi olay
Arda Güler'in dün gece attığı pas ortalığı karıştırdı

Yok artık Arda! Attığı bu pas ortalığı karıştırdı
Düşen doğum oranları sonrası Çin yönetimi 32 yıllık uygulamayı sonlandırdı

Erdoğan'ın "Savaştan tehlikeli" dediği gelişme Çin'i harekete geçirdi
Okul müdürünün darp ettiği öğrencinin babası konuştu: Videoya bakınca...

Müdürün darp ettiği öğrencinin babası konuştu: Videoya bakınca...
title