Niğdeliler Konfederasyonu'nda Avşar Başkan Güven Tazeledi

Tüm Niğde Dernekleri Konfederasyonu'nun 2. Olağan Genel Kurulu, Ankara'da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Genel kurulda yapılan seçimler sonucunda mevcut Genel Başkan Mehmet Avşar, delegelerin oylarıyla yeniden seçilerek güven tazeledi.

Genel kurulda konuşan Başkan Avşar, konfederasyonun Niğdelilik bilinciyle güçlü bir Niğde lobisi oluşturmak amacıyla kurulduğunu vurgulayarak, birlik, beraberlik ve dayanışma içinde Niğde için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Yeni dönemde konfederasyon yönetimiyle birlikte sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda Niğde'ye katkı sunacak projelerin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Başkan Mehmet Avşar, kendisine destek veren tüm delegelere ve hemşerilere teşekkür ederek, "Bu güvene layık olmak için Niğde'miz adına daha çok çalışacağız" dedi.

Genel kurulda tek listeyle gidilen seçimlerde mevcut Genel Başkan Mehmet Avşar, delegelerin oy birliğiyle yeniden Tüm Niğde Dernekleri Konfederasyonu Genel Başkanlığı görevine seçilerek güven tazeledi.

Yapılan seçimler sonucunda Tüm Niğde Dernekleri Konfederasyonu Genel Başkan Mehmet Avşar Yönetim Kurulunda Genel Başkan Yardımcılıklarına ise Mustafa Ünlüer, Ramazan Kılınç, Necip Daş, Ramazan Demir, Mustafa Nebili, Cumali Ulupınar, Hasan Arısoy, Rahmi Kılıç, Mustafa Barış Düzgün, Ergün Özcan, Hürriyet Cemal Özkaynak ve Turan Özkaya seçildi.

Denetleme Kurulu üyeliklerine ise Veli İlikli, Veli Yavuz ve Mutlu Karadağ getirildi.