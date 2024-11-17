Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Aşçılık Bölümü Öğretim Görevlisi Mevlüt Ölmez; öğrencileri ile beraber kentin yerel ürünlerini kullanarak Dubai çikolatasına farklı bir yorum getirdi. Niğde çikolatası nedir, nerede satılıyor?

NİĞDE ÇİKOLATASI NEDİR?

Öğrencileriyle birlikte yerel malzemelerle hazırladıkları çikolatanın maliyet açısından uygulanabilir olmasına dikkat çektiklerini belirten Ölmez, "Çikolatamızda Niğde'nin gastronomi ürünlerinden Darboğaz kirazı, tescile aday misket elma, bölgenin ceviz, kayısı ve üzümlerini kullandık. Ayrıca, Niğde'nin tescilli tahinli pidesini çikolataya uyarlayarak tahin de ekledik. Bu sayede, maliyeti düşük ve herkesin evde yapabileceği bir çikolata elde ettik. Henüz bir isim vermedik ama bu tarif, daha fazla protein içeriğiyle öne çıkıyor" dedi.

Ölmez, şu ifadeleri kullandı:

"Uygulama mutfağımızı hazırladığımız çikolatada Niğde'nin gastronomi ürünlerini kullandık. İçerisinde tescilli ürünlerimizden Darboğaz kirazı, tescile aday misket elma, bölgede yetişen ceviz, kayısı ve üzümlerini kullandık." dedi.