Nevşehir Belediye Başkanı hangi partiden? Rasim Arı kimdir?

Eğitim hayatını imam-hatip ortaokulu ve lisede tamamlamış; üniversite eğitimini ise Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde lisans, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde yüksek lisans ile sürdürmüştür. Yerel yönetim ve bürokrasi alanında bir dizi önemli görev üstlenmiş ve özellikle 2019–2021 yılları arasında Nevşehir Belediye Başkanlığı görevinde bulunmuştur. Ardından bir siyasi parti değişikliği sonrası 2024 yerel seçimlerinde yeniden belediye başkanlığına seçilmiştir.

EĞİTİM VE İLK ADIMLAR

Arı'nın eğitim süreci, Nevşehir'de başlayan imam-hatip ortaokulu eğitiminin ardından İstanbul Pendik'te imam-hatip lisesinde devam etti. Üniversiteye girişinden sonra Marmara Üniversitesi - İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu ve ardından Konya Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde yüksek lisans yaptı. Bu yönüyle hem dini eğitim hem de iletişim alanında formasyon kazanmış oldu. Böylece siyaset ve bürokrasi için zemin hazırlayan bir eğitim geçmişi ortaya çıktı.

BÜROKRASİ VE SİYASET YOLCULUĞU

2001 yılında gençlik ve parti çalışmalarında aktif olarak yer almaya başlayan Arı, 2002 yılında Maliye Bakanlığı danışmanlığı görevine getirildi. Ardından Devlet Bakanlığı düzeyinde çeşitli görevlerde danışman olarak yer aldı. 2011 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda müşavirlik görevine atandı, 2015 yılından itibaren Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı görevini yürüttü. Bu süreç, hem kamu yönetiminde tecrübe kazanmasını sağladı hem de yerel yönetim alanına geçiş için hazırlık oldu.

NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI VE YENİ DÖNEM

Arı, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde aday gösterilerek Nevşehir Belediye Başkanı seçildi. Bu dönemde yerel yönetime dair deneyim kazandı. Sağlık gerekçeleriyle 29 Ocak 2021'de görevinden ayrıldı. Ardından 24 Mart 2023'te parti değişikliğine giderek İYİ Parti'ye katıldı ve 2024 yerel seçimlerinde yaklaşık %52 oy oranıyla yeniden Nevşehir Belediye Başkanı seçildi. Bu gelişme, parti değişikliği sonrası yerel düzeydeki gücünü yeniden teyit etmiş olması açısından dikkat çekicidir.

KİŞİSEL HAYATI VE YÖNETİM ANLAYIŞI

Evli ve çocuk sahibi olan Arı, imam-hatip kökenli bir eğitim süreci ve ilahiyat fakültesi mezuniyetiyle "değer temelli siyaset" söylemini benimsediği görülmektedir. Yerel yönetimde dil, kültür ve kimlik gibi unsurların korunmasına dikkat eden bir yaklaşım sergilemiştir. Örneğin belediye başkanlığının ilk günlerinde yerel kimlik ve dil açısından dikkat çeken adımlar atılması dikkat çekmiştir.

GELECEK HEDEFLERİ VE DEĞER İKONUMLARI

Yerel yönetimde yeniden kazandığı görev sonrası, Arı "daha güçlü bir Nevşehir" vurgusunu öne çıkararak altyapı, yerel kalkınma ve hizmetlerin yaygınlaştırılması gibi başlıkları gündeme getirmiştir. Siyasi olarak ise parti değişiminin ardından yakalanan başarı, ilerleyen dönemlerde bölgesel ya da genel siyasette daha aktif rol alma potansiyeline işaret etmektedir. Değer odaklı, kimlik ve hizmet eksenli bir yönetim anlayışı üzerinden hareket eden Arı, yerel düzeyde dikkat çeken bir siyaset profili çizmiştir.